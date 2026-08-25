Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành

Chiều 25-8, tại TP Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng đợt 2-9 tặng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ TP Hải Phòng.

Trong đợt 2-9 năm nay, Đảng bộ TP Hải Phòng có hơn 18.500 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 22 đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm và 25 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên và đại diện gia đình 1 đảng viên; trao Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 7 đảng viên.

Thủ tướng cũng đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đào Thế Đính, 99 tuổi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Quyền Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, do sức khỏe không thể dự buổi lễ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí đảng viên lão thành. Ảnh: ĐÀM THANH

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh việc trao Huy hiệu Đảng dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 thể hiện sự trân trọng, tri ân của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ TP Hải Phòng đối với các đảng viên lão thành đã cống hiến cho quê hương, đất nước; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thủ tướng khẳng định, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. TP Hải Phòng, với vị trí chiến lược và nhiều tiềm năng, lợi thế, cần là một trong những địa phương tiên phong, đóng góp xứng đáng vào việc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Thủ tướng mong các đảng viên lão thành tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền; giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường và trách nhiệm với cộng đồng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐÀM THANH

“Mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao hôm nay nhắc nhở chúng ta: Đảng đã lớn lên từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà hy sinh, vì nhân dân mà đổi mới và phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên phải sống, làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng ta, với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, ông Nguyễn Văn Nậm, 97 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, bày tỏ xúc động và khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên định lý tưởng của Đảng, làm gương cho con cháu noi theo.

GIA KHÁNH - PHÚ LƯƠNG