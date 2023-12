Động lực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản Phan Thiết

Bệ phóng hạ tầng - du lịch

Theo kết quả từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google, từ đầu năm 2023 tới nay, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam liên tục tăng trong top đầu thế giới, từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 6 hiện nay. Trong đó, du khách từ các nơi đang về Bình Thuận rất đông và trang Booking.com tại Việt Nam đã xếp vùng biển Mũi Né - Phan Thiết nằm ở vị trí thứ 6 trong top 10 điểm đến hấp dẫn nhất kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua.

Theo thống kê, trong 11 tháng năm 2023, Phan Thiết đón 5,7 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách nước ngoài đạt 183.000 lượt, tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động du lịch đạt khoảng 13.500 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ năm 2022.

Nhà đầu tư xuống tiền săn bất động sản trung tâm Phan Thiết đón cơ hội du lịch bùng nổ

Có thể nói, cùng với đà tăng trưởng của du lịch Việt Nam, hoạt động du lịch Phan Thiết - Bình Thuận đã duy trì đà tăng trưởng nhanh, cộng thêm sự đầu tư của các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú, đa dạng hóa sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, môi trường tự nhiên và xã hội an toàn đã góp phần tạo thêm nét hấp dẫn của thành phố trong mắt khách du lịch.

Bên cạnh lợi thế được thiên nhiên ưu ái với bờ biển dài đến 57,4km, các chính sách kích cầu du lịch của Chính phủ, thì sự phát triển của hệ thống hạ tầng tỷ đô như cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã đưa vào hoạt động, sân bay Phan Thiết gấp rút hoàn thiện dự kiến vận hành vào năm 2024 sẽ là chất xúc tác đưa ngành du lịch Phan Thiết bước vào thời kỳ “hoàng kim” trong vòng vài năm tới.

Theo các chuyên gia, sự sôi động của ngành du lịch sẽ tạo cú hích lớn cho thị trường bất động sản Phan Thiết, nhất là những dự án nằm ở khu vực trung tâm, giao thông thuận tiện, mang nhiều nét mới lạ, gia tăng trải nghiệm cho du khách lưu trú sẽ thu hút dòng tiền của nhà đầu tư.

Triển vọng đầu tư với Mũi Né Summerland

Được mệnh danh là “thủ phủ du lịch”, bên cạnh những điểm nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp quốc tế thu hút hàng triệu lượt khách ghé thăm mỗi năm, hiện nay Phan Thiết thêm màu sắc náo nhiệt khi có sự góp mặt của tổ hợp đô thị giải trí đậm sắc màu nhiệt đới Mũi Né Summerland do Hưng Lộc Phát Group làm chủ đầu tư.

 Mũi Né Summerland với hạ tầng xây dựng hoàn thiện, pháp lý sở hữu lâu dài được xem là “món hời” của nhà đầu tư

Mũi Né Summerland được các chuyên gia đánh giá giúp mang lại màu sắc mới mẻ cho bức tranh du lịch toàn Nam Trung bộ. Sự góp mặt của Mũi Né Summerland cũng góp phần mang lại lợi thế cho nền kinh tế du lịch – dịch vụ tỉnh nhà khi sở hữu độc quyền tuyến phố đi bộ đêm dài 2.000m, sân khấu nhạc nước Summerland Mirage Show hiện đại và hệ thống công viên ánh sáng đa tương tác thiết kế theo mô hình trải nghiệm Night tour.

Nơi đây quy tụ chuỗi tiện ích giải trí đẳng cấp, hiện đại, hứa hẹn đáp ứng mọi nhu cầu của du khách quốc tế lẫn nội địa, từ mua sắm, vui chơi, thể dục thể thao, nghỉ dưỡng sang trọng, gắn kết gia đình… Đồng thời, du khách và cư dân còn được tận hưởng không khí lễ hội sôi động được tổ chức định kỳ hàng tuần, hàng tháng… mang lại cảm giác như đang được vi vu đến những quốc gia Nam Mỹ, hòa mình vào điệu nhảy quyến rũ của những vũ công Latin.

Mũi Né Summerland có tổng diện tích 31,5ha, chia làm ba phân khu chính The Island – The Summer – The Utopia Villas. Dự án tọa lạc ngay trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, một trong những tuyến đường đẹp nhất khu vực. Tựa lưng vào ngọn đồi Hải Vọng, điểm ngắm hoàng hôn mãn nhãn nhất Mũi Né, mỗi phân khu của dự án đều mang nét chấm phá riêng với lối thiết kế tinh tế, mang đậm màu sắc nhiệt đới.

Dù sở hữu bất kỳ sản phẩm nào tại Mũi Né Summerland, các chủ nhân tương lai đều sẽ có những trải nghiệm độc đáo đầy khác biệt từ sáng đến đêm. Ngoài xem đây như chốn trở về, một căn nhà thứ hai để cả gia đình cùng quây quần, nghỉ ngơi mỗi cuối tuần hoặc dịp lễ, Tết bên bờ biển Mũi Né – Phan Thiết, các sở hữu còn có thể tận dụng lợi thế du lịch phát triển trở lại, kinh doanh cho thuê dài hoặc ngắn hạn, đầu tư sinh lợi lâu dài.