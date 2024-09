Quảng Ninh: Cấp cứu 6 người ngộ độc khí CO từ máy phát điện

Ngày 9-9, Bệnh viện Bãi Cháy (ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) tiếp nhận cấp cứu 6 trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc khí CO từ máy phát điện (trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang bị mất điện nhiều nơi sau bão số 3). Trong đó, có 2 trường hợp ngộ độc khí CO trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp rất nguy kịch.

Theo thông tin từ bệnh viện, trong số các bệnh nhân ngộ độc khí CO, có 3 bệnh nhân bị ngộ độc khí CO trong một gia đình ở phường Giếng Đáy (TP Hạ Long), có độ tuổi từ 12 tuổi đến 27 tuổi, đều ngủ trong phòng kín qua đêm có máy phát điện. Trong đó, 1 bệnh nhân nữ 24 tuổi và 1 bệnh nhi nam 12 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, chuyển hóa nặng, tiên lượng nguy kịch.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc khí CO từ máy phát điện

3 trường hợp khác là trẻ nhỏ trong một gia đình ở phường Hà Khẩu (TP Hạ Long) nhập viện với tình trạng choáng váng, đau đầu, khó thở, chóng mặt. Hiện 3 bệnh nhân đang được theo dõi điều trị ngộ độc khí CO tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy và sức khỏe của các bệnh nhi dần ổn định.

Theo bác sĩ Lê Thị Mai (Khoa Thần kinh – Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy), CO là chất khí không màu, không mùi, không gây kích ứng đường hô hấp nên rất khó nhận biết được sự có mặt của chúng trong không khí. Khi hít phải, khí CO nhanh chóng ngấm vào máu và làm mất oxy trong máu, nạn nhân sẽ có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, đau ngực. Ngộ độc khí CO làm cho tế bào não bị tổn thương, bệnh nhân có thể bị mất ý thức, hôn mê sâu, nếu không cấp cứu, điều trị kịp thời sẽ tử vong.

Một bệnh nhi ở Quảng Ninh bị ngộ độc khí CO từ máy phát điện

Hiện nay, sau cơn bão số 3, tại tỉnh Quảng Ninh đang có sự cố mất điện diện rộng nên nhiều gia đình sử dụng máy phát điện để duy trì sinh hoạt. Trước thực trạng nhiều trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí CO từ máy phát điện, các bác sĩ khuyến cáo, người dân sử dụng máy phát điện nên để ở phòng có luồng không khí lưu thông để khí thải thoát ra ngoài, không để trong phòng kín; hoặc máy phát điện nên để riêng biệt với khu phòng ở.

KHÁNH NGUYỄN