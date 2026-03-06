Đồng Nai: Các cửa hàng xăng dầu hoạt động bình thường

Chiều 6-3, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đã báo cáo nhanh về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 kho xăng dầu (1 kho đầu mối, 2 kho trung chuyển) với tổng dung tích hơn 90,5 ngàn m3.

Người dân đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: BĐN

Về hệ thống phân phối, tỉnh Đồng Nai có 10 thương nhân phân phối xăng dầu được Bộ Công thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện, 1 thương nhân trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và hơn 800 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động.

Sở Công thương đã đề nghị Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai tăng cường công tác quản lý địa bàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; theo dõi sát diễn biến thị trường, nắm bắt kịp thời tình hình cung cầu, giá bán tại các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Ngành chức năng tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo, tự ý ngừng bán hàng khi không có lý do chính đáng, bán không đúng giá niêm yết hoặc các hành vi vi phạm khác theo quy định.

Theo Sở Công thương tỉnh, qua công tác giám sát, nắm bắt thông tin trên địa bàn quản lý của lực lượng quản lý thị trường tỉnh, vào lúc 10 giờ ngày 5-3, cửa hàng bán lẻ xăng dầu N.A (thôn Thống Nhất, xã Đak Nhau) báo hết xăng, còn dầu. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, cửa hàng này đã nhập hàng và hoạt động trở lại.

Tính đến ngày 6-3, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hoạt động bình thường, chưa ghi nhận cửa hàng xăng dầu ngừng bán hoặc tăng giá bán, bán không đúng giá niêm yết.

Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai đã thiết lập đường dây nóng, kịp thời xử lý khi tiếp nhận các thông tin liên quan việc dừng bán hàng, thiếu hụt nguồn cung nhằm duy trì hoạt động xăng dầu trên địa bàn tỉnh liên tục, bình thường.

LÊ XUÂN