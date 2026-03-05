Doanh nghiệp cam kết ổn định nguồn cung ứng năng lượng

Chiều 5-3, Sở Công thương TPHCM làm việc với các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng nhằm cập nhật tình hình cung ứng xăng dầu, khí và các giải pháp bảo đảm nguồn hàng cho thị trường trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.

Các xe nhập xăng dầu tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ông Trịnh Quốc Việt, Phó Giám đốc Petrolimex Sài Gòn, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn đang tăng mạnh. Doanh nghiệp hiện có 138 cửa hàng trực thuộc, cung ứng bình quân khoảng 2.108m³/ngày. Riêng ngày 4-3, sản lượng bán ra đạt khoảng 3.000m³, tăng khoảng 140% so với mức bình thường. Hệ thống 147 cửa hàng nhượng quyền cũng ghi nhận mức tiêu thụ khoảng 1.000m³/ngày, tăng gần 150%.

Người tiêu dùng đổ xăng tại TPHCM

Về nguồn cung, Petrolimex Sài Gòn cho biết đảm bảo đầy đủ. Trong 10 ngày đầu tháng 3, doanh nghiệp dự kiến nhập khoảng 146.000m³ xăng dầu; cộng với lượng tồn kho hiện có đủ đáp ứng nhu cầu thị trường trong khoảng 39 ngày.

Petrolimex Sài Gòn cũng đang hỗ trợ mức chiết khấu khoảng 400–500 đồng/lít cho các cửa hàng nhượng quyền nhằm duy trì hệ thống bán lẻ ổn định. Doanh nghiệp kiến nghị thành phố tạo điều kiện cho xe bồn lưu thông trong khung giờ hạn chế xe tải để rút ngắn thời gian vận chuyển, kịp thời đưa hàng từ kho đến điểm bán.

Tương tự, đại diện PVOIL cho biết doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị lượng tồn trữ, bảo đảm cung ứng cho thị trường đến hết tháng 3 và đầu tháng 4, đồng thời xây dựng kịch bản bổ sung nguồn nếu nhu cầu tiếp tục tăng.

Khách đổ xăng E10 tại một cửa hàng PVOIL

Ở lĩnh vực khí, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) khẳng định đã chủ động các phương án nhập khẩu và dự trữ để ứng phó với biến động địa chính trị và thị trường năng lượng toàn cầu. Theo ông Nguyễn Phúc Tuệ, Phó Tổng Giám đốc PV GAS, trong nửa đầu năm 2026 doanh nghiệp dự kiến nhập 3 chuyến LNG phục vụ sản xuất điện và công nghiệp.

Ông Nguyễn Phúc Tuệ, Phó Tổng Giám đốc PV GAS thông tin tại cuộc họp chiều 5-3

Riêng tháng 3, PV GAS đã thu xếp thành công 2 chuyến tàu LNG, mỗi chuyến khoảng 70.000 tấn, từ Qatar (ký hợp đồng trước thời điểm xung đột) và khu vực Đông Nam Á. Trong bối cảnh giá LNG trên thị trường quốc tế tăng khoảng 50% so với trước, các lô hàng này được đánh giá có mức giá cạnh tranh. Lượng LNG tồn kho khả dụng hiện khoảng 15.000 tấn, đủ đảm bảo cung ứng cho các nhà máy điện đến hết tháng 4-2026.

Hệ thống cơ sở hạ tầng nhập khẩu khí thiên nhiên của PV GAS

Trong khi đó, ông Trần Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh khí miền Nam (Gas South), cho biết một số nhà cung ứng đã thông báo tình huống bất khả kháng, khiến nguồn cung khí có thể gặp khó sau ngày 10-3. Trước khả năng nguồn hàng bị hạn chế, doanh nghiệp đề xuất phương án điều tiết linh hoạt, tăng tỷ lệ chiết nạp bình gas 8kg thay cho loại 12kg nhằm phục vụ được nhiều hộ gia đình hơn.

Đối với lĩnh vực điện, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM, thông tin ngành điện đã xây dựng phương án cấp điện cho mùa nắng nóng cũng như các sự kiện lớn. Ngành điện cũng khuyến nghị người dân, doanh nghiệp tăng cường tiết kiệm điện, đẩy mạnh sử dụng điện mặt trời áp mái...

Nhân viên Điện lực TPHCM kiểm tra hệ thống điện nhằm đảo bảo cung cấp điện an toàn, ổn định

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở Công thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc chủ động nguồn hàng và tham gia ổn định chuỗi cung ứng năng lượng. Tuy nhiên, ông lưu ý thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, do đó các đơn vị không được chủ quan, cần thực hiện nghiêm quy định về dự trữ và chủ động tìm kiếm nguồn cung thay thế khi cần thiết.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM phát biểu tại cuộc họp

"Sở Công thương cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển lưu thông thuận lợi, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường TPHCM", ông Bùi Tá Hoàng Vũ nhấn mạnh.

THI HỒNG