Đồng Nai: Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 30-12, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình củng cố tổ chức hội và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự đại hội

Dự đại hội có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tấn Phú; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Loan; Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Nông Hồng Thức, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện Hội Nhà báo các tỉnh, thành và hơn 250 đại biểu, hội viên.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ này, đại hội tập trung tổng kết hoạt động giai đoạn 2020-2025, đánh giá kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, làm cơ sở đề ra phương hướng phát triển giai đoạn 2025-2030. Các đại biểu đã xem video tổng kết, thảo luận nhiều nội dung thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hội và thích ứng với sự phát triển của báo chí trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhà báo Phạm Hiến, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai trình bày tham luận tại đại hội

Không khí đại hội sôi nổi với các tham luận chuyên sâu như: giữ gìn bản lĩnh nghề trong giai đoạn sáp nhập báo chí địa phương; giá trị của tác phẩm báo chí mang đậm yếu tố ngôn ngữ văn học; vai trò của phóng viên thường trú trong tuyên truyền các công trình, dự án trọng điểm. Các ý kiến đều hướng tới mục tiêu nâng cao đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị và kỹ năng sáng tạo của người làm báo trong môi trường báo chí hiện đại.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành gồm 10 thành viên ra mắt đại hội. Nhà báo Trần Nam Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai Nông Hồng Thức phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Nông Hồng Thức ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị đội ngũ người làm báo tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tác phẩm, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng; chủ động bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho hội viên trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh; duy trì các câu lạc bộ nghề nghiệp nhằm tạo môi trường sinh hoạt chuyên môn hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2020-2025

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai đã trao bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần động viên, khích lệ đội ngũ người làm báo trên địa bàn.

BÙI LIÊM