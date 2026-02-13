Xã hội

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết PGS.TS Ngô Kế Sương

Sáng 13-2, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc tết PGS.TS khoa học Ngô Kế Sương, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Trần Văn Khuyên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình.

6HH02080.JPG
Đồng chí Lê Quốc Phong tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến PGS.TS Ngô Kế Sương

Tại nhà riêng PGS.TS Ngô Kế Sương, trong không khí ấm áp, thân tình, đồng chí Lê Quốc Phong đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện cùng PGS.TS Ngô Kế Sương.

PGS.TS Ngô Kế Sương cũng chia sẻ với đồng chí Lê Quốc Phong về những công trình công nghệ sinh học mà ông đã và đang nghiên cứu.

6HH02027.JPG
Đồng chí Lê Quốc Phong thăm hỏi, chúc sức khỏe PGS.TS Ngô Kế Sương

Trước thềm năm mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chúc PGS.TS Ngô Kế Sương và gia đình thật nhiều sức khỏe, có một mùa tết an lành, hạnh phúc.

6HH02098.JPG
Đồng chí Lê Quốc Phong tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến PGS.TS Ngô Kế Sương

PGS.TS Ngô Kế Sương là nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ sinh học tại Việt Nam. Ông sinh năm 1938, từng tốt nghiệp Khoa Sinh học tại Đại học Tổng hợp Lomonosov (Liên Xô) khi mới 24 tuổi.

Trong quá trình công tác, PGS.TS Ngô Kế Sương giữ nhiều chức vụ quan trọng như Giám đốc Trung tâm Sinh học Thực nghiệm, Viện trưởng Viện Sinh học Nhiệt đới, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật TPHCM.

THU HƯỜNG

