Đồng Nai: Di dời lồng bè, dừng hoạt động các bến đò tránh mưa lũ

Hiện mực nước ở thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai cao, tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) vượt mức báo động 3 (113,00m) là 0,34m, trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) mực nước vượt mức báo động 2 (105,50m) là 0,2m và sẽ tiếp tục dâng cao trong 24 giờ tới.

Các khu vực thấp ven sông Đồng Nai ở các xã Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Tà Lài, Phú Thịnh (huyện Tân Phú), xã Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Tân, Ngọc Định (huyện Định Quán) và vùng trũng thấp ven sông La Ngà ở các xã thuộc các huyện Tân Phú, Định Quán.

Theo dự báo, nước lũ trên các sông, suối lên nhanh sẽ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp, làm ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp.

Riêng Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai thông báo cho các hộ nuôi cá bè khu vực tiếp giáp giữa sông Đồng Nai và hồ Trị An di chuyển bè nuôi đến khu vực an toàn và di chuyển người dân lên trên bờ.

UBND huyện Định Quán cũng yêu cầu dừng hoạt động các bến đò, phà trên sông Đồng Nai, giao Phòng Kinh tế - hạ tầng phối hợp với công an huyện, thanh tra giao thông, UBND các xã Thanh Sơn, Phú Vinh làm việc với chủ bến đò, phà dừng hoạt động để bảm bảo an toàn và thông báo cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản qua cầu Thanh Sơn; các bến thủy nội địa tự phát ven sông La Ngà, sông Đồng Nai và ven hồ Trị An phải dừng ngay các hoạt động, không vận chuyển người, hàng hoá trên sông, hồ, đưa khách du lịch trong thời gian bão lũ.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, lực lượng phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn phối hợp UBND các xã Phú Vinh, Thanh Sơn, Ngọc Định và các đơn vị liên quan thực hiện phương án "4 tại chỗ" và "3 sẵn sàng, bố trí cán bộ trực phòng, chống thiên tai 24/24 giờ, giúp ngư dân di dời lồng bè vào nơi an toàn, chằng chéo lại bè cá để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Lực lượng chức năng còn hỗ trợ người dân bán cá để bù lại thiệt hại cá chết và cá thoát ra ngoài bè do mưa lũ.

Bà con trong vùng cho biết, hàng năm, từ tháng 7 đến tháng 10, huyện Định Quán và các khu vực lân cận thường xảy ra mưa lớn, đổ về khiến mực nước sông Đồng Nai, sông La Ngà dâng cao và chảy xiết làm chết cá nuôi lồng bè. Để giảm thiểu thiệt hại, bà con phải di chuyển các lồng cá neo đậu vào các vị trí an toàn trong mùa mưa bão.

Nhưng do mưa lớn, nước trên thượng nguồn đổ nhanh nên nhiều ngư dân bị động, trở tay không kịp, cá chết trắng bè do bị ngộp oxy, nhiều lồng bè bị lũ lớn cuốn trôi và người dân trắng tay sau lũ.