Đồng Nai: Khen thưởng 3 tập thể phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản

3 tập thể được khen thưởng là Công an TP Biên Hoà, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai). Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa cũng quyết định thưởng nóng cho 3 tập thể trên.

Trước đó, vào chiều ngày 5-8, chị C.T.N. (37 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) chủ tiệm cắt tóc, gội đầu trên đường Bùi Văn Hòa (thuộc khu phố 7, phường Long Bình) đã bị đối tượng sát hại và cướp đi một số tài sản.

Ngay sau khi nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Biên Hoà phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân. Đến rạng sáng ngày 6-8, lực lượng công an đã bắt Trần Hữu Sơn (38 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa) là nghi phạm đã sát hại chị C.T.N.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng trao giấy khen đột xuất cho 2 cá nhân, gồm: Đại uý Trương Ngũ Hổ và Hạ sỹ Dương Tuấn Kiệt (Đội PCCC và CNCH khu vực Nhơn Trạch) vì có thành tích xuất sắc cứu nạn thành công người bị nạn trong vụ cháy xảy ra vào ngày 27-6 vừa qua tại Công ty Renze, huyện Nhơn Trạch.