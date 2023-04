Đồng Nai: Lập hồ sơ bồi thường khống gần 79 tỷ đồng, 13 bị can bị truy tố

Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để đưa ra xét xử 13 bị can liên quan đến dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái (Khu dân cư Phước Thái) ở phường Tam Phước, TP Biên Hòa về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các bị can bị truy tố bao gồm Trương Quốc Tuấn (48 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Phước Thái), Lê Viết Hưng (66 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT), Nguyễn Tấn Long (58 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa), Nguyễn Tấn Tài (61 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh, chi nhánh TP Biên Hòa). Ngoài ra còn có các bị can là nguyên Trưởng phòng TN- MT, lãnh đạọ, cán bộ địa chính UBND xã Tam Phước (nay là phường Tam Phước).

Theo cáo trạng, năm 1995, Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch - đầu tư) cấp giấy phép đầu tư cho Công ty CP May - xây dựng Huy Hoàng (gọi tắt là Công ty Huy Hoàng) và Công ty Beneficial Asia Limited góp vốn thành lập Công ty liên doanh TNHH Kia - Huy Hoàng Ceramics (gọi tắt là Công ty Kia - Huy Hoàng) với ngành nghề sản xuất và kinh doanh vật liệu gốm. Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty Kia - Huy Hoàng thuê đất gần 88.000m2 tại xã Tam Phước để xây dựng nhà máy hoạt động.

Tuy nhiên, đến năm 2009, Công ty Kia - Huy Hoàng không triển khai dự án nên bị giải thể và việc quản lý khu đất được giao cho Công ty Huy Hoàng. Sau khi biết việc này, Tuấn thành lập Công ty Phước Thái và làm Tổng giám đốc công ty đã thỏa thuận với Công ty Huy Hoàng giao lại diện tích đất trên để xây dựng dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái. Hai bên đã hoàn tất thỏa thuận bồi thường số tiền hơn 35 tỷ đồng, sau đó, Tuấn đề nghị điều chỉnh mục đích sử dụng khu đất trên từ đất công nghiệp sang đất ở và đã được UBND tỉnh chấp thuận.

Do Công ty Huy Hoàng chưa được đăng ký quyền sử dụng đất nên ông Tuấn bàn với Nguyễn Văn Đức, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Tam Phước lập khống hồ sơ để em ruột của Đức là Nguyễn Hữu Thành đứng tên chủ sở hữu khu đất để nhận tiền bồi thường; bị can Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai ký văn bản hướng dẫn ông Thành lập thủ tục công nhận quyền sử dụng đất dẫn đến sai đối tượng được bồi thường, hỗ trợ. Các bị can khác với chức năng nhiệm vụ được giao vẫn ký vào giấy xác nhận, tờ trình, văn bản, quyết định… dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ sai đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 79 tỷ đồng.