Đồng Nai: Tạm thời cấm lưu thông qua cầu Hoá An để bắn pháo hoa

Ngày 9-2 (tức 30 Tết), UBND TP Biên Hòa cho biết, trong ngày sẽ cấm ô tô từ các hướng qua cầu Hóa An bắc qua sông Đồng Nai và đến 23 giờ, cấm tất cả phương tiện từ các hướng qua cầu Hóa An, người đi bộ lên cầu để phục vụ bắn pháo hoa ngay trên cầu trong đêm giao thừa.

Theo đó, các xe theo hướng TPHCM và tỉnh Bình Dương tới Đồng Nai có thể đi theo lộ trình thay thế: đường Nguyễn Ái Quốc (tại vị trí vòng xoay Cầu Hang) - Nguyễn Thị Tồn - Đặng Văn Trơn; hoặc đường Nguyễn Ái Quốc (vị trí vòng xoay Cầu Hang) - Nguyễn Tri Phương - Đặng Văn Trơn. Còn hướng trung tâm Đồng Nai đi TPHCM và Bình Dương đi theo hướng các đường Nguyễn Ái Quốc - Phan Đình Phùng - Hưng Đạo Vương - Hà Huy Giáp - Đặng Văn Trơn - Nguyễn Tri Phương (hoặc Nguyễn Thị Tồn) - Nguyễn Ái Quốc (tại vị trí vòng xoay Cầu Hang, phường Bửu Hòa).

Lực lượng chức năng sẽ bố trí điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông tùy thuộc tình hình thực tế trên các tuyến đường tại trung tâm TP Biên Hòa vào đêm giao thừa.

Cầu Hoá An, nơi bắn pháo hoa lúc giao thừa

Cầu Hoá An nằm trên Quốc lộ 1K, là cửa ngõ quan trọng từ TPHCM, Bình Dương đi vào TP Biên Hoà, thường xuyên đông xe và việc chọn cầu Hóa An làm nơi bắn pháo hoa nhằm đảm bảo nhiều tiêu chí như an toàn, tạo không gian rộng giúp người dân ngắm pháo hoa dễ dàng hơn và tạo thêm hiệu ứng dưới nước làm màn trình diễn thêm lung linh.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định thay thế điểm bắn pháo hoa ở TP Biên Hòa từ sân vận động tỉnh về cầu Hóa An và ngoài Biên Hòa, TP Long Khánh, huyện Xuân Lộc cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao chừng 15 phút đón năm mới.

HOÀNG BẮC