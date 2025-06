Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế không sử dụng điện thoại khi lái xe

Sáng 20-6, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục đã phát hiện, xử lý hơn 28.000 trường hợp vi phạm sau 6 tháng kiểm tra, kiểm soát các phương tiện, riêng sử dụng điện thoại khi điều khiển xe có 126 trường hợp, có đến 71 trường hợp là xe khách…

Từ ngày 15-12-2024 đến 14-6-2025, các đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, kiểm soát tổng số hơn 180.000 lượt phương tiện, qua đó đã phát hiện, lập biên bản vi phạm đối với hơn 28.000 trường hợp, số tiền dự kiến nộp kho bạc Nhà nước khoảng hơn 125 tỷ đồng.

Camera hành trình ghi lại hình ảnh các tài xế sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Video: Cục Cảnh sát giao thông cung cấp

Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, trong tổng số lượt kiểm tra trên, riêng loại hình xe vận tải, các đơn vị đã kiểm tra hơn 64.000 phương tiện, phát hiện, xử lý và lập đối với hơn 3.400 trường hợp vi phạm, trong đó có 6 trường hợp vi phạm về lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động; sử dụng điện thoại khi điều khiển xe có 126 trường hợp (kiểm tra được thực hiện qua dữ liệu thu được từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe của phương tiện kinh doanh vận tải); để hàng hóa trong khoang hành khách 721 trường hợp, chở quá số người quy định 345 trường hợp, điều khiển xe quá thời gian quy định 17 trường hợp…

Việc có dấu hiệu “coi thường tính mạng” hành khách như trên luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Cục Cảnh sát giao thông cũng thông tin, vụ việc lúc 12 giờ 25 phút ngày 14-6 vừa qua tại tỉnh Nghệ An đối với ô tô tải biển số 37B do lái xe Nguyễn Duy H. (sinh năm 1976, trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) là một ví dụ cho hành vi điều khiển phương tiện trong khi vẫn sử dụng điện thoại.

Với lỗi trên, tài xế Nguyễn Duy H. bị xử phạt tiền 4 đến 6 triệu đồng, trừ 4 điểm trong giấy phép lái xe.

Hình ảnh lái xe sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện trên đường cao tốc. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông cung cấp

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông đánh giá, hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện trên đường cao tốc là đặc biệt nguy hiểm, khi sử dụng điện thoại, lái xe có thể mất tập trung, phản ứng chậm với các tình huống bất ngờ; giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, các tài xế tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang điều khiển phương tiện, đặc biệt trên đường cao tốc; nếu cần liên lạc khẩn cấp, cần dừng xe đúng nơi quy định; trang bị các thiết bị hỗ trợ như tai nghe bluetooth nếu cần sử dụng trong trường hợp thực sự cần thiết… Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, thời gian tới, sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương, đơn vị quyết liệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông với tinh thần "thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

ĐỖ TRUNG