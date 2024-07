Đồng Nai: Tuyên án vụ xe Thành Bưởi gây tai nạn làm 9 người thương vong

HĐXX nhận định hành vi của 2 bị cáo đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 người chết, 4 người bị thương. Cụ thể, dù bị tước giấy phép lái xe, bị cáo Hoàng Văn Tính vẫn lái xe khách Thành Bưởi, chạy xe không giữ khoảng cách an toàn, lấn trái gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Còn bị cáo Lê Dương là người có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hành khách nhưng đã thiếu kiểm tra các bộ phận, ký lệnh điều động Tính chạy xe khách gây tai nạn giao thông, hành vi của Dương có vai trò hạn chế.

Các bị cáo tại phiên tòa

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND đề nghị mức án đối với bị cáo Lê Dương từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù và bị cáo Hoàng Văn Tính 11-12 năm tù (giảm 1 năm so với đề nghị tại phiên tòa trước đó).

Tại phiên toà, luật sư bào chữa cho các bị cáo thống nhất tội danh truy tố của Viện KSND. Tuy nhiên cho rằng mức án quá nặng, cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, chủ động bồi thường thiệt hại và gia đình bị hại có đơn xin bãi nại.

Từ các căn cứ trên, TAND huyện Định Quán tuyên phạt bị cáo Lê Dương mức án 2 năm 6 tháng tù về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; bị cáo Hoàng Văn Tính 11 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, Tính là tài xế hợp đồng lao động với Công ty Thành Bưởi (trụ sở tại đường Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5, TPHCM) do ông Lê Đức Thành làm Giám đốc. Khoảng 2 giờ 25 ngày 30-9-2023, Tính điều khiển xe khách biển số 50F-004.83 từ TPHCM đi Đà Lạt. Khi xe đang đi trên Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán), do không giữ khoảng cách an toàn nên tông vào đuôi xe tải biển số 60C-345.13 chạy phía trước. Sau va chạm, Tính đánh lái sang bên trái qua phần đường chiều ngược lại và tông vào xe khách 16 chỗ biển số 86B-015.75 do anh N.V.C. (ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển, khiến tài xế C. và 4 người chết, 4 người bị thương đều trên xe khách.

HOÀNG BẮC