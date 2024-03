Đồng Nai: Xác minh thông tin một Chủ tịch UBND huyện bị lừa hơn 100 tỷ đồng

Theo đó, các đối tượng lừa đảo yêu cầu bà Giang Hương mở tài khoản để huy động tiền từ người thân nạp vào tài khoản và bằng nhiều thủ đoạn thông qua mạng đã lấy tiền từ tài khoản của bà Hương vài chục tỷ đồng mỗi lần.

Ảnh minh họa

PV báo SGGP nhiều lần điện thoại để tìm hiểu vụ việc nhưng bà Giang Hương từ chối trả lời vấn đề này. Liên hệ ông Lê Thành Mỹ, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch thì ông nêu lý do “bận họp”. Nguồn tin của PV báo SGGP xác nhận, bước đầu Công an huyện Nhơn Trạch đã nắm được thông tin về vụ việc nhưng do đang trong quá trình điều tra nên không thể cung cấp thông tin.

HOÀNG BẮC