Đông Nam bộ: Mức thưởng tết cao nhất 840 triệu đồng thuộc doanh nghiệp FDI

Theo đó, tại tỉnh Bình Dương, mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ cao nhất là 840 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), cao hơn 260 triệu đồng so với mức thưởng cao nhất năm 2024.

Một số doanh nghiệp khác cũng có mức thưởng hàng trăm triệu đồng, như Công ty TNHH F.C (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) với mức thưởng là 307 triệu đồng; Công ty TNHH Nhựa Đ.H 300 triệu đồng; Công ty gỗ nội thất M.K (TP Tân Uyên) thưởng tháng thứ 13 đối với đa số người lao động và cộng thêm tháng 14 đối với nhân sự có thâm niên, là mức thưởng tết cao nhất so với những năm gần đây tại doanh nghiệp này. Dự kiến mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình quân là 9,16 triệu đồng, tăng so với mức bình quân 8,77 triệu đồng năm 2024.

Tại tỉnh Đồng Nai, đã có gần 800 doanh nghiệp báo cáo tình hình thưởng tết. Hầu hết các doanh nghiệp đều có mức thưởng từ 1-1,5 tháng lương, tương đương với năm trước, cụ thể: mức thưởng tết của người lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ dự kiến 8 triệu đồng trở lên/người; doanh nghiệp tư nhân bình quân 7 triệu đồng/người, cao nhất 168 triệu đồng/người, thấp nhất 4,9 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI thưởng trung bình gần 11 triệu đồng/người. Mức thưởng tết cao nhất là 823 triệu đồng cho vị trí tổng giám đốc một doanh nghiệp FDI, đóng chân tại Khu công nghiệp Long Thành (huyện Long Thành).

Còn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cao nhất là 300 triệu đồng/người (giảm 228 triệu đồng so với năm 2024) thuộc về doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp dân doanh là 170 triệu đồng/người và doanh nghiệp có vốn nhà nước là 88 triệu đồng/người. Bình quân mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của doanh nghiệp dân doanh là 8 triệu đồng/người và đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 23 triệu đồng/người.

XUÂN TRUNG - NÔNG NGÂN - HOÀNG BẮC