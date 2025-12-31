Đồng Tháp: Hơn 2.000 người diễu hành áo dài hoa chào năm mới 2026

Ngày 31-12, tại Quảng trường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình diễu hành với chủ đề “Phụ nữ với áo dài hoa”.

Hơn 2.000 phụ nữ Đồng Tháp diễu hành áo dài hoa chào năm mới 2026. Ảnh: N.T

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 2.000 nữ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên phụ nữ, cùng đông đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Đoàn áo dài lần lượt diễu hành qua các tuyến đường khiến đường phố Đồng Tháp trở nên rực rỡ hơn.

Với họa tiết hoa cỏ tươi tắn cùng tà áo dài tung bay, các chị em tựa như những đóa hoa đang độ nở rộ, tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam. Đôi tay mềm mại, đoàn diễu hành vẫy chào nồng nhiệt trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân và du khách.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã phối hợp điều tiết giao thông, hướng dẫn đoàn diễu hành di chuyển đảm bảo an toàn và an ninh trật tự.

Chương trình “Phụ nữ với áo dài hoa”, nhằm tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng của di sản áo dài Việt Nam. Ảnh: N.T

Chương trình “Phụ nữ với áo dài hoa” là một hoạt động mang ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp của di sản áo dài Việt Nam, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, khơi dậy trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Đồng Tháp - Đất Sen hồng thân thiện, nghĩa tình.

Chiều cùng ngày, tại khu vực Quảng trường Sa Đéc, 2 khinh khí cầu khổng lồ (cấp 7) màu sắc rực rỡ và 20 khinh khí cầu mini (cấp 1) sẽ trình diễn, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách trong ngày cuối năm.

Chiều cùng ngày, tại khu vực Quảng trường Sa Đéc sẽ trình diễn khinh khí cầu

Theo UBND phường Sa Đéc, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động mang đậm bản sắc truyền thống, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Đồng thời, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tạo động lực để nhân dân bước vào năm mới với niềm tin và khí thế mới.

NGỌC PHÚC