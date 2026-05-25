Đồng Tháp: Người dân được khám sức khỏe miễn phí

Ngày 25-5, UBND tỉnh Đồng Tháp triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Đây là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn giám sát công tác triển khai tại Trường Mầm non Tịnh Thới, phường Cao Lãnh. Ảnh: Việt Tiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn đề nghị các đơn vị phải bảo đảm chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế để phục vụ người dân tốt nhất, đặc biệt là người cao tuổi và các đối tượng yếu thế.

Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dân số, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế cho người dân mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Đồng Tháp trong xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Tỉnh Đồng Tháp phấn đấu 100% đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 của Chính phủ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Trong đó gồm: người có công; người khuyết tật; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo; người từ đủ 60 tuổi trở lên; người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người lao động, cán bộ, công chức, viên chức… theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Thời gian thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân bắt đầu từ ngày 25-5. Dự kiến trong năm 2026, toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 1,9 triệu lượt người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

NGỌC PHÚC