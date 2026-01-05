Đồng Tháp: Người dân giao nộp 2 cá thể chim Cao Cát quý hiếm trong sách đỏ

Ngày 5-1, Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp phối hợp Hạt Kiểm lâm Khu vực III, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp vận động người dân giao nộp 2 cá thể chim Cao Cát quý hiếm có trong sách đỏ.

Hai cá thể chim Cao Cát quý hiếm được người dân giao nộp cho ngành chức năng. Ảnh: D.T

Trong quá trình làm việc tại hộ ông Nguyễn Tấn H. (ngụ khu phố 9, phường Trung An), lực lượng chức năng phát hiện gia đình đang nuôi nhốt 2 cá thể chim Cao Cát. Tại thời điểm kiểm tra, ông H. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số chim nói trên theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, chim Cao Cát là loài chim hoang dã quý hiếm, thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Loài này cũng được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào sách đỏ ở mức độ bị đe dọa, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông H. trình bày do chưa nắm rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, thấy chim Cao Cát được rao bán trên mạng xã hội nên mua về nuôi làm cảnh.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích cụ thể các quy định pháp luật có liên quan, ông H. đã nhận thức rõ hành vi nuôi nhốt chim Cao Cát là trái quy định nên đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể chim Cao Cát cho cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý theo quy định, đồng thời cam kết không tái phạm.

Công an phường Trung An khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia săn bắt, mua bán, vận chuyển hay nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học tại địa phương.

NGỌC PHÚC