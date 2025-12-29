Sức sống cơ sở

Chim Hồng Hoàng quý hiếm bay lạc vào nhà dân ở Đất Đỏ

Sáng 29-12, Công an xã Đất Đỏ (TPHCM) cho biết, người dân xã Đất Đỏ vừa phát hiện một cá thể chim Hồng Hoàng bay lạc vào khuôn viên nhà dân. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm ưu tiên bảo vệ.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 29-12, anh N.S.S. (ngụ xã Đất Đỏ) báo tin để bàn giao cá thể chim Hồng Hoàng cho Công an xã Đất Đỏ. Ngay sau đó, Công an xã phối hợp với UBND xã Đất Đỏ, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 3 tiếp nhận, lập hồ sơ xử lý theo quy định; đồng thời chăm sóc, theo dõi và có phương án bảo tồn phù hợp.

IMG_3142.jpeg
Chim Hồng Hoàng bay vào nhà dân ở xã Đất Đỏ

Chim Hồng Hoàng (tên khoa học là Buceros bicornis), một trong những loài chim lớn, có giá trị sinh học cao, hiện nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Việc người dân chủ động giao nộp chim quý hiếm sẽ góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

TRÚC GIANG

