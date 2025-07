Đồng Tháp: Thành lập 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy sau sáp nhập

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định thành lập 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định thành lập 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, gồm: Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Quân sự tỉnh. Các Đảng bộ này được thành lập trên cơ sở hợp nhất tổ chức Đảng tương ứng của hai tỉnh Tiền Giang (cũ) và Đồng Tháp (cũ).

Cụ thể, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp được thành lập từ Đảng bộ cơ quan Đảng tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp trước đây. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp

Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp được hợp nhất từ hai Đảng bộ UBND tỉnh của Tiền Giang và Đồng Tháp. Đồng chí Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giữ chức Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp được thành lập từ Đảng bộ Công an hai tỉnh cũ. Chỉ định Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp làm Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành lập Đảng bộ Quân sự tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở hợp nhất giữa Đảng bộ Quân sự tỉnh Tiền Giang (cũ) và Đảng bộ Quân sự tỉnh Đồng Tháp (cũ). Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng trao quyết định chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp; Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Tháp và Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong yêu cầu các đồng chí được phân công cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương, khơi dậy đoàn kết nội bộ, tạo sự ổn định tư tưởng và tăng tốc thực hiện các phần việc còn lại của năm 2025. Đồng thời chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp sắp tới, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2025-2030.

TÍN HUY