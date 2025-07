Đồng Tháp: Tổ chức lễ truy điệu và an táng 43 hài cốt liệt sĩ

Ngày 25-7, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên nước bạn Campuchia.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đọc điếu văn tại lễ truy điệu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thay mặt lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chính phủ, Quân đội Hoàng gia Campuchia, chính quyền và nhân dân các tỉnh PrâyVeng, PuaSát của Vương quốc Campuchia. "Hôm nay, Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 43 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Vương quốc Campuchia và trong nước. Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh ác liệt kéo dài, 41 bộ hài cốt của các đồng chí đưa về Tổ quốc đợt này, chúng tôi chưa xác định được tên, tuổi, quê quán; song dù quê quán ở đâu, xin hương hồn các đồng chí hãy xem quê hương Đồng Tháp là đất lành để an nghỉ. Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp xin thay mặt nhân dân cả nước, nguyện chăm sóc, giữ gìn phần mộ của các đồng chí", ông Huỳnh Minh Tuấn chia sẻ trong điếu văn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cam kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết biến đau thương thành hành động, quyết tâm thực hiện hoài bão của các liệt sĩ lúc sinh thời, tiếp tục ra sức bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cùng cán bộ, chiến sĩ và thanh niên tình nguyện đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ an táng

Theo Đội K91 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp, được sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban Chuyên trách, các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh PrâyVeng và tỉnh PuaSát, giai đoạn mùa khô 2024 - 2025, Đội K91 đã tìm được 43 bộ hài cốt liệt sĩ (trong đó, 41 bộ tìm được ở tỉnh PrâyVeng và tỉnh PuaSát, 2 bộ tìm được trong nước).

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp cùng cán bộ, chiến sĩ và thanh niên tình nguyện đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ an táng

Đội K91 sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác phối hợp, đẩy mạnh việc khảo sát, thu thập, xử lý thông tin về hài cốt liệt sĩ; tổ chức đào tìm ở những khu vực có thông tin mới và tiếp tục đào tìm tại các địa điểm cũ nhưng chưa tìm được hài cốt liệt sĩ để có kết luận cụ thể; không để sót thông tin.

>> Nghi thức an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ:

NGỌC PHÚC