Đợt phát động thi đua đặc biệt: Nhiều công trình dân sinh về đích sớm

Góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân

Đưa chúng tôi đi tham quan công trình gia cố, cải tạo suối Cầu Trắng (phường Linh Đông, TP Thủ Đức), ông Cao Văn Mai, Bí thư Chi bộ Khu phố 1, cho biết, mùa mưa tới, bà con nơi đây không còn bất an như lúc trước. Trước khi suối Cầu Trắng được gia cố, cải tạo, đây là nơi thoát nước từ khu vực Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) đổ về. Do địa hình dốc, trời mưa là nước chảy xối xả, vừa gây ngập úng vừa sạt lở. Hơn 40 hộ dân ở các phường Linh Đông và Tam Phú bị ảnh hưởng, có nhà đã làm cừ bê tông nhưng vẫn không chống được với sức chảy của dòng nước. Trước tình huống đó, phường Linh Đông lập đề án gia cố, cải tạo suối Cầu Trắng. Được sự đồng thuận và hỗ trợ của TP Thủ Đức, chỉ sau 4 tháng khởi công, cuối tháng 10-2023, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp người dân an tâm sinh sống.

Công trình gia cố, cải tạo suối Cầu Trắng là một trong những công trình được UBND phường Linh Đông đăng ký triển khai nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp thông tin, hưởng ứng đợt phát động của UBND TPHCM, Thành ủy TP Thủ Đức cũng phát động đợt hoạt động cao điểm 500 ngày thi đua, với 2 giai đoạn. Sơ kết giai đoạn 1 (đến cuối năm 2023) đã có 78 đơn vị đăng ký 366 công trình, trong đó 124 công trình đã hoàn thành.

Trong số các công trình mà Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức, có công trình xây dựng, sửa chữa 500 nhà tình thương. Chỉ sau 1 năm triển khai, gần 400 căn đã hoàn thành, bàn giao cho người dân. Là người thụ hưởng từ chương trình này, bà Nguyễn Thị Phương Hiếu (ngụ phường 4, quận Gò Vấp) đã đón Tết Nguyên đán 2024 trong niềm hạnh phúc ngập tràn, bởi căn nhà xuống cấp trầm trọng nay đã được xây mới khang trang, sạch đẹp. Đón khách trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, bà Phương Hiếu - người phụ nữ thuộc diện nghèo, neo đơn - không giấu được niềm vui. “Mỗi ngày nhìn thấy căn nhà dần hoàn thiện, tôi vui mừng lắm. Nay được ngủ ngon và đón cái tết ấm áp trong căn nhà khang trang thế này, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Đây là căn nhà tôi mơ ước nhiều năm nay”, bà Phương Hiếu chia sẻ.

Niềm vui của bà Nguyễn Thị Phương Hiếu (thứ 3 bên trái) trong ngày nhận căn nhà mới dịp giáp tết. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đẩy nhanh tiến độ những công trình dân sinh

Tại hội nghị kiểm tra kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024, giải quyết kiến nghị của UBND TP Thủ Đức và UBND quận 1, UBND quận 7, UBND huyện Cần Giờ mới đây, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi dành nhiều thời gian trao đổi về đợt phát động đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các công trình, hoạt động thiết thực nhằm cải thiện điều kiện sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đây cũng là hướng mà các địa phương đã tập trung triển khai xuyên suốt. Như tại quận 7, đến nay đã có 21/50 công trình đăng ký thi đua cấp thành phố hoàn thành, đưa vào sử dụng, trong đó có nhiều công trình nâng cấp, mở rộng hẻm hoặc xây mới cầu dân sinh, giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn. Ngoài ra còn có các công trình đang trong giai đoạn triển khai, như khởi công và hoàn thành 8 trường học; khởi công bệnh viện…

Quận 8 cũng đã hoàn thành 7/28 công trình thi đua cấp thành phố, trong đó hầu hết là các công trình dân sinh, liên quan trực tiếp đời sống người dân, như mở đường, xây mới trường học, xây nhà tình thương, khám sức khỏe cho người dân, cải cách hành chính… Ngoài ra, 97/219 công trình thi đua cấp quận đã được đưa vào sử dụng. Theo đại diện UBND quận 8, các công trình còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian từ nay đến cuối năm 2024.

Trong số 366 công trình của 78 đơn vị tại TP Thủ Đức đăng ký trong giai đoạn 1, có 69 công trình tiêu biểu. Có thể kể đến như công trình xây dựng 5.000 nhà ở xã hội; ra mắt Trung tâm điều hành camera thông minh giám sát an ninh trật tự; nâng cấp các tuyến đường, chống ngập, sửa chữa trụ sở, xây dựng trường học…

6 nội dung cơ bản thực hiện đợt phát động đặc biệt hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1. Thực hiện đạt và vượt 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM, chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm trong các năm 2023, 2024, 2025. 2. Thực hiện có hiệu quả 49 chương trình, đề án, dự án của Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM gắn với triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. 3. Triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào thi đua của thành phố. 4. Tập trung nguồn lực, có kế hoạch triển khai 50 công trình cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 5. Phát động, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân phát huy sáng tạo, thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc, doanh nghiệp phát triển, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 6. Triển khai cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí PHAN VĂN MÃI, Chủ tịch UBND TPHCM: Nâng cao đời sống của người dân TPHCM phát động thi đua đặc biệt không phải để thực hiện các hoạt động mang tính bề nổi, tập trung đông người mà cần rà soát, đầu tư các hoạt động, công trình nhằm chăm lo, cải thiện điều kiện sống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Trong đó, các địa phương, đơn vị chủ động gắn các phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ năm và các chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Bên cạnh 50 công trình lớn của thành phố, các địa phương, đơn vị, từng cấp, từng ngành cũng phải xây dựng các kế hoạch riêng để chăm lo người dân về nhà cửa, tiếp cận các điều kiện cơ bản như y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa, xã hội, thể thao... Chúng ta vẫn nghĩ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là phải làm những việc lớn lao, nhưng có những việc rất cụ thể, rất nhỏ lại khiến người dân cảm thấy dịp kỷ niệm rất có ý nghĩa. Cho nên, tinh thần chung là không phải chỉ quan tâm đến công trình lớn mà thành phố cũng khuyến khích các công trình nhỏ, chẳng hạn các công trình mang tính chỉnh trang đô thị nhưng được thực hiện trên địa bàn toàn thành phố. Các địa phương cũng có thể rà soát những điểm ô nhiễm, những góc phố, đất trống có thể cải tạo thành công viên, cây xanh. Thành phố sẵn sàng dùng một phần ngân sách, cùng với huy động nguồn lực xã hội để thực hiện đồng bộ những công trình như vậy.

Đồng chí TRẦN KIM YẾN, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM: Cần sự quyết tâm, đồng sức đồng lòng thực hiện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề ra 9 nội dung hoạt động, công trình, chương trình trọng tâm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tập trung chủ yếu vào công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Cụ thể, đến nay chương trình xây dựng, sửa chữa 500 căn nhà tình thương đã thực hiện được gần 400 căn, số còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2024; phong trào xây dựng 1.000 khu dân cư xanh, sạch, thân thiện với môi trường đã vượt chỉ tiêu (đạt 1.298 khu dân cư). Chúng tôi xác định, để có được những công trình mang dấu ấn của mặt trận không thể chỉ trong thời gian một tháng, một năm, mà cần có sự chuẩn bị, với việc xác lập các nội dung, công trình để mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương lên kế hoạch phấn đấu cũng như có mốc thời gian để nỗ lực hoàn thành. Thành phố đang nỗ lực, cố gắng gấp đôi trước thách thức rất lớn trước mắt ở giai đoạn hậu đại dịch Covid-19 để phát triển đảm bảo đời sống kinh tế - xã hội. Muốn làm được điều đó, tôi cho rằng các phong trào thi đua cần phát động đến mỗi người dân, mỗi tập thể, mỗi cơ quan, đơn vị. Đặc biệt rất cần sự quyết tâm, đoàn kết nhất trí, đồng sức đồng lòng của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và người dân.

THU HƯỜNG - THÁI PHƯƠNG