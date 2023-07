Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đội vốn 1.439 tỷ đồng

Ngày 9-7, Bộ GTVT cho biết, do nhiều yếu tố khách quan, tổng mức đầu tư dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đã bị vượt 1.439 tỷ đồng so với phương án đã được phê duyệt.