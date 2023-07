Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài dự kiến thu hồi 204ha đất

Dự án đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư. Dự án này dự kiến thu hồi khoảng 204ha đất ở các xã: Tân Phú Trung, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Nhuận Đức, Phước Hiệp, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng và Phước Thạnh (huyện Củ Chi).