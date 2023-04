Dự án cầu Long Kiểng chậm tiến độ vì hệ thống điện di dời ì ạch

Ngày 4-4, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, chưa nắm rõ thông tin công an tỉnh này và các ngành, địa phương sẽ huy động 400 người dân thử tải cầu bộ hành trong dự án cầu Nguyễn Thái Học. Do vậy, UBND tỉnh An Giang đã yêu cầu các ngành chức năng và UBND TP Long Xuyên báo cáo cụ thể, rồi sẽ thông tin với báo chí.