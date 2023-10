Dự án Vành đai 3 TPHCM đang bám sát các mốc tiến độ yêu cầu

Chính phủ nhận định, Vành đai 3 TPHCM tuân thủ đúng các quy định, các công việc bám sát mốc tiến độ yêu cầu. Tuy nhiên, thời gian tới do nhiều dự án cao tốc đồng loạt triển khai, nguồn cung về cát có nguy cơ thiếu hụt.

Tại báo cáo số 490/BC-CP vừa được gửi đến Quốc hội để phục vụ kỳ họp thứ 6, Chính phủ đã báo cáo chi tiết tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM.

Theo đó, tính đến ngày 25-9, toàn bộ 8 dự án thành phần đã hoàn thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư). Theo kết quả phê duyệt, tổng mức đầu tư của 8 dự án thành phần khoảng 68.728 tỷ đồng, giảm khoảng 6.650 tỷ đồng so với sơ bộ ước tính ban đầu.

Tổng diện tích đất đã thu hồi khoảng 535/654ha (đạt 82%), trong đó: TPHCM thu hồi 387/410ha, đạt 94%; Đồng Nai 4/64ha, đạt 6%; Bình Dương 94/129ha, đạt 73%; Long An 50/51ha, đạt 98%.

TPHCM dự kiến tận dụng 7 khu tái định cư có sẵn (tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, quận 12 và TP Thủ Đức), bố trí cho 408 hộ đủ điều kiện tái định cư bằng nền đất và 176 trường hợp không đủ điều kiện tái định cư sẽ được bố trí căn hộ chung cư.

Trong số 225 vị trí công trình hạ tầng kỹ thuật phải di dời (gồm 103 công trình điện, 66 viễn thông, 56 cấp nước) thuộc trách nhiệm của TPHCM, hiện chủ đầu tư đã ký được hợp đồng bồi thường theo hiện trạng với các chủ sở hữu và sẽ hoàn thành di dời/tái lập vào tháng 6-2024.

Các dự án thành phần 1, 5, 7 do UBND TPHCM, Bình Dương, Long An làm chủ quản đã khởi công ngày 18-6; dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ quản mới khởi công gói thầu rà phá bom mìn, chưa khởi công các gói thầu xây lắp. Các gói thầu đang triển khai hầu hết đang xây dựng lán trại, tập kết thiết bị, nhân lực, phòng thí nghiệm, vật liệu đầu vào, lập bản vẽ thi công, đào bóc hữu cơ và một số hạng mục cọc khoan nhồi, cọc xi măng đất, đắp cát nền đường...

Chính phủ nhận định, dự án đã được tổ chức triển khai tuân thủ đúng các quy định, các công việc đều được thực hiện bám sát mốc tiến độ yêu cầu.

Đặc biệt, việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khởi công các dự án thành phần theo các cơ chế đặc thù đã rút ngắn thời gian thực hiện từ 1,5-2 năm so với các dự án xây dựng đường cao tốc trước đây. Tuy nhiên, một số nội dung cũng cần các chủ đầu tư phải nỗ lực, quyết liệt triển khai hơn.

Đơn cử, trong giải phóng mặt bằng, đoạn qua tỉnh Đồng Nai chưa đáp ứng yêu cầu do quá trình kê biên, đền bù chưa xác định được nguồn gốc một số thửa đất; 169 hộ vắng chủ chưa kiểm đếm xong; tỉnh đang triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TPHCM...

Hiện giải phóng mặt bằng toàn dự án đạt 82%, phấn đấu bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31-12-2023.

Cũng theo báo cáo, nhu cầu cát đắp nền của dự án khoảng 7,2 triệu m3, cát xây dựng khoảng 1,5 triệu m3. TPHCM đã lập tổ công tác rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho dự án, đến nay đã khảo sát nguồn vật liệu đáp ứng khoảng 5,8/7,2 triệu m3 cát đắp nền, khoảng 1,1/1,5 triệu m3 cát xây dựng.

Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung tối đa giải quyết, đồng thời nghiên cứu sử dụng nguồn vật liệu thay thế. Tuy nhiên, thời gian tới các dự án cao tốc đồng loạt triển khai thì nguồn cung về vật liệu cát có nguy cơ thiếu hụt.