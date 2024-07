Dự báo chiều nay 13-7, nhiều nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm qua đến sáng nay 13-7, nhiều nơi ở vùng núi Bắc bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa dông đến mưa to. Cập nhật đến sáng sớm 13-7, lượng mưa tại một số trạm đo như: Minh Tiến (Yên Bái) 70mm, Tân Lập (Hà Giang) 209mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 107mm, Lạc Sơn (Hòa Bình) 74mm, Đắk Ngo (Đắk Nông) 79mm… Tại Hà Nội cũng có mưa to về đêm, trời mát nhưng sáng ra nóng trở lại.

Dự báo hôm nay 13-7, nhiều nơi mưa

Thông tin từ nhiều người dân, sáng nay, nhiều nơi ở Hà Giang vẫn tiếp tục mưa rất lớn và không ngớt, nhất là các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, TP Hà Giang… lượng mưa đã lên hơn 200mm. Người dân ở đây rất lo lắng vì mưa xuất hiện suốt 2 tuần nay. Nhiều cung đường, địa điểm giao thông ở các huyện Hoàng Su Phì, Bắc Mê… vẫn tiếp tục sạt lở, ngập úng nặng, trong khi nhiều điểm sạt lở cũ chưa khắc phục xong hoàn toàn, giao thông khó khăn.

Quốc lộ 34 qua xã Yên Định, huyện Bắc Mê (Hà Giang) sạt lở chiều 12-7 gây ách tắc toàn tuyến. Ảnh: MINH ĐĂNG

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, sáng 13-7, vùng núi Bắc bộ vẫn còn mưa. Đến chiều tối và đêm nay, mưa sẽ quay lại nhiều nơi ở khu vực này, lượng mưa có thể hơn 80mm.

“Chiều và đêm 13-7, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ cũng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi trên 90mm”, cơ quan khí tượng lưu ý.

Theo chia sẻ thông tin từ ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ hôm nay đến ngày mai 14-7, trên dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang khu vực giữa Biển Đông có thể hình thành một áp thấp và có thể tiếp tục mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo vị trí hình thành áp thấp trên Biển Đông ngày 13-7. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Một số chuyên gia khí tượng cho rằng, áp thấp có thể hình thành ngay trong hôm nay. Do ảnh hưởng của áp thấp mạnh thành áp thấp nhiệt đới nên gây một đợt mưa to diện rộng ở hai khu vực: Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Những khu vực lân cận cũng có mưa nhưng cường độ nhỏ hơn.

Do vùng áp thấp có xu hướng mạnh lên nên sẽ hút gió Tây Nam, ngay từ chiều và tối nay, Tây Nguyên, Nam bộ có thể mưa vừa đến mưa to. Trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 16-7, các địa phương cần đề phòng nguy cơ ngập úng do mưa dồn dập ở một địa điểm, thời điểm.

VĂN PHÚC