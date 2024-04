Dự báo hôm nay (22-4), thêm nhiều nơi xuất hiện mưa đá, dông lốc

Mưa đá tiếp tục di chuyển sang nhiều huyện của tỉnh Lạng Sơn đêm 21-4 sau khi xuất hiện tại Hà Giang và Cao Bằng

Nhiều người dân ở các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang cho biết, đêm qua và sáng sớm nay, 22-4, nhiều nơi ở các địa phương này cũng xuất hiện mưa đá hoặc mưa to gió mạnh. Trước đó, mưa đá xuất hiện tại Hà Giang, Cao Bằng vào chiều 21-4.

Người dân ở các huyện Tràng Định, Hữu Lũng (Lạng Sơn) lo lắng khi phát hiện có mưa đá. Ảnh: TRƯƠNG MAI

Tại tỉnh Bắc Giang, những địa điểm có mưa đá như thị trấn Phồn Xương (huyện Sơn Động), xã Tam Tiến (huyện Yên Thế). Còn tại tỉnh Lạng Sơn, mưa đá xuất hiện tại các xã Bảo Lâm (huyện Cao Lộc), xã Hữu Kiên và thị trấn Mẹt (huyện Hữu Lũng), một số điểm ở huyện Chi Lăng, huyện Văn Quan…

Nghe tiếng động lớn trên mái nhà, người dân ở khu vực đèo Bông Lau (Tràng Định - Lạng Sơn) cầm đèn ra soi, phát hiện mưa đá xuống cả thảm dày, đêm 21-4. Ảnh: TRƯƠNG MAI

Chị Nguyễn Hải Yến ở xã Tam Tiến, huyện Yên Thế (Bắc Giang) cho biết, mưa đá rơi xuống gây tiếng động to trên mái nhà. Trên địa bàn huyện Yên Thế, một số ngôi nhà lợp mái tôn hoặc ngói xi măng bị thủng, tốc mái.

Bắp của người dân ở xã Bình Độ (Tràng Định - Lạng Sơn) bị mưa đá đánh tơi tả đêm 21-4

Còn anh Hoàng Văn Lượng ở xã Trung Thành, huyện Tràng Định (Lạng Sơn) thông tin, mưa đá rơi xuống mái tôn váng cả đầu, ngoài ra hoa trái rụng khá nhiều. Trên địa bàn huyện còn nhiều xã khác có mưa đá.

Một chuồng nuôi heo bị bay nóc ở tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: CTV

Theo các chuyên gia khí tượng, sáng nay 22-4, một số nơi ở miền Bắc còn mưa, đến trưa có thể nắng nóng nhưng đến chiều lại có nguy cơ mưa dông trở lại. Nguy cơ tái xuất lốc, sét, mưa đá…

Mưa đá khá dày tại xã Bình Độ (Tràng Định - Lạng Sơn) đêm 21-4. Ảnh: CTV

Những khu vực có nguy cơ mưa dông sáng 22-4 như Bắc Kạn, Bắc Giang, Quảng Ninh… Trưa nay, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình nắng nóng 35-37 độ C. Từ Thanh Hóa đến Bình Thuận hôm nay tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên và Nam bộ cũng chưa dịu chuỗi nắng nóng nhưng cường độ không bằng miền Trung. Nhiệt độ phổ biến là 35-37 độ C, cục bộ có nơi 37-39 độ C.

Do ban ngày nắng nóng hút hơi nước và mây từ biển đưa vào gặp địa hình có núi cao nên tại miền Trung và Tây Nguyên về chiều có nguy cơ xuất hiện dông nhiệt, gây mưa rào đến mưa dông nguy hiểm, dễ xảy ra lốc, sét, mưa đá… Dấu hiệu mưa ở Nam bộ hôm nay vẫn chưa có nhiều.

VĂN PHÚC