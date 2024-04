Miền Trung và Tây Nguyên có mưa rào, miền Bắc đón không khí lạnh vào ngày mai

Dông lốc làm cây đổ la liệt tại Hà Nội vào đêm 20-4, đè lên một ô tô ở phố Quán Sứ (Hà Nội). Ảnh: CTV

Không khí lạnh chỉ duy trì khoảng 2-3 ngày nên thời tiết mát mẻ ở Hà Nội chỉ kéo dài đến khoảng ngày 24-4. Sau đó, từ ngày 25-4, nắng nóng trở lại như cũ (nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 36 độ C).

Trước khi bước vào đợt không khí mát, theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (cập nhật sáng 21-4) thì vào chiều nay, tình trạng mưa dông cục bộ có thể tái diễn tại Hà Nội và miền Bắc (dự báo lượng mưa như đêm 20-4).

Cây đổ đè lên một loạt xe máy tại quận Hà Đông (Hà Nội) đêm 20-4. Dự báo đêm nay 21-4 có thể mưa dông trở lại. Ảnh: CTV

Có điểm mưa to trên 50mm kèm dông lốc, sấm sét, gió giật mạnh, vẫn có xác suất mưa đá. Trong khi ban ngày, nhiệt độ tại khu vực Đông Bắc bộ là 31-34 độ C (trời mát buổi sáng, trưa nắng oi) và Tây Bắc bộ là 36-39 độ C (nắng nóng gay gắt).

Cây đổ la liệt ở Hà Nội trong cơn mưa kèm sấm chớp

Nhiều người đánh giá trận dông lốc đêm 20-4 ở Hà Nội mạnh hơn dự báo. Trong ảnh, cây đổ đè lên ô tô tại Khu đô thị Intacom Trung Văn (Hà Nội). Ảnh: NGÔ LY

Nhiều người cho rằng, trận dông lốc, mưa đá đêm 20-4 ở Hà Nội là rất mạnh, cơ quan khí tượng không dự báo được chính xác, chỉ dự báo chung. Trong khi, một chuyên gia khí tượng cho rằng, thời điểm này, thời tiết ở miền Bắc khó dự báo vì miền Bắc thường xuất hiện nhiều ổ mây dông về chiều và đêm do hiệu ứng địa hình gây dông nhiệt (ban ngày nắng nóng, bốc hơi mạnh).

Hôm nay, miền Trung tiếp tục nắng nóng từ Thanh Hóa đến Phú Yên, một số nơi như Tương Dương, Con Cuông, Đồng Hới, Đông Hà có nắng nóng đặc biệt gay gắt 39 độ C trở lên. Đến ngày 23 và 24-4, Bắc Trung bộ tạm dịu chút nóng nhờ ảnh hưởng không khí lạnh yếu về miền Bắc, sau đó nắng nóng trở lại như cũ.

Tây Nguyên và Nam bộ trưa chiều nay có nắng nóng diện rộng, miền Đông nắng nóng gay gắt 37-38 độ C. Theo cơ quan khí tượng, cơ bản Nam bộ vẫn chưa có dấu hiệu mưa. Còn ở Trung bộ và Tây Nguyên chiều tối và đêm nay 21-4 cũng có xác suất mưa dông, mưa rào diện hẹp. Mưa do dông nhiệt sau một ngày nắng nóng gay gắt rất dễ gây ra dông lốc, mưa đá, gió giật.

VĂN PHÚC