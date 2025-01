Dự báo không khí lạnh cường độ mạnh ảnh hưởng xuống tận Bình Thuận

Băng giá xuất hiện ở Sa Pa vào sáng 5-1. Dự báo sắp tới tiếp tục xảy ra băng giá. Ảnh: THSP

Cập nhật đến chiều 8-1 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh cường độ mạnh đã di chuyển gần đến biên giới phía Bắc nước ta và sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ từ trưa 9-1.

Đây là đợt không khí lạnh thứ 10 trong mùa đông 2024-2025, sẽ gây rét đậm, rét hại diện rộng, có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, kèm theo nguy cơ băng giá và sương muối ở vùng núi cao. Người dân cần chủ động biện pháp giữ ấm và bảo vệ sức khỏe trong thời tiết khắc nghiệt này.

Theo đó, từ khoảng trưa đến tối 9-1, không khí lạnh sẽ bao phủ toàn bộ Bắc bộ, Bắc Trung bộ, sau đó lan rộng đến các nơi khác ở Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Nhiệt độ tại đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ giảm sâu, dao động 9-12 độ C, vùng núi phổ biến 6-9 độ C, riêng khu vực núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Băng giá trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Truyền hình Sa Pa

Tại Hà Nội, trời rét buốt, nhiệt độ dao động trong khoảng 9-12 độ C. Gió đông bắc cũng mạnh dần lên cấp 2-3 trong đất liền, vùng ven biển có thể đạt cấp 3-4, làm tăng cảm giác buốt giá.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này là 14-17 độ C. Đồng thời, từ Hà Tĩnh đến Bình Định, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều 9-1 sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.

Người dân ở đây cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gây thiệt hại về tài sản và nguy hiểm đến tính mạng.

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh lần này sẽ ảnh hưởng sâu đến tận Nam Trung bộ. Cụ thể, phạm vi tác động bao gồm các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định.

Dự báo phạm vi tác động cùng cường độ của không khí lạnh theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 8-1

Từ đêm 10-1, lớp sóng lạnh được bổ sung sẽ đưa hơi lạnh tiếp tục lan sâu xuống một số nơi ở Nam Trung bộ, bao gồm cả vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận. Tuy nhiên, theo trục Bắc - Nam, cường độ không khí lạnh sẽ thường giảm dần khi tiến gần các tỉnh phía Nam.

Trong khi khu vực Nam bộ ít chịu tác động trực tiếp, vùng biển ngoài khơi từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên, gây biển động.

PHÚC HẬU