Dự báo nắng nóng ở miền Nam kéo dài đến ngày 10-4

Chiều 5-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã cập nhật tình hình thời tiết cả nước trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025.

Dự báo nắng nóng kéo dài sang đầu tuần tới. Nguồn: SGGPO

Trung tâm cho biết, nắng nóng tại miền Đông Nam bộ đã gia tăng trong ngày 5-4, với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến đạt 35 độ C và độ ẩm chỉ còn 45-55%. Dự báo trong ngày 6 và 7-4, nắng nóng ở Nam bộ và Tây Nguyên sẽ tiếp tục, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36 độ C, có nơi vượt quá 36 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 12-15 giờ mỗi ngày. Tâm điểm của nắng nóng là miền Đông Nam bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, nắng nóng tại Nam bộ và Tây Nguyên có thể kéo dài đến khoảng ngày 10-4. Mức nhiệt thực tế ngoài trời ở các khu vực đô thị như TPHCM có thể cao hơn dự báo tới 2-4 độ C, đặc biệt ở các khu vực có mật độ bê tông, mặt nhựa hấp nhiệt dày đặc.

Trong khi đó, Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có đợt không khí lạnh nhẹ gây mưa phùn và mưa rào trên diện rộng. Khu vực Tây Bắc bộ có mưa to, có nơi mưa vượt 50mm. Dự báo mưa sẽ kéo dài suốt kỳ nghỉ lễ, ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời.

Nguyên nhân do có không khí lạnh nhẹ kết hợp với hội tụ gió trên cao. Các địa phương như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai... có thể mưa to, đề phòng mưa đá.

Tại Phú Thọ, nơi diễn ra các hoạt động chính dâng hương Giỗ Tổ, mưa sẽ tiếp tục, nhiệt độ dao động trong mức 20-25 độ C, độ ẩm cao, tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng đến các lễ hội ngoài trời.

Trung Trung bộ và Nam Trung bộ có thời tiết ổn định hơn, ban ngày có nắng, chiều tối và đêm chỉ có mưa rào vài nơi.

PHÚC HẬU