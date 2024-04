Đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Đức Cường

* PHÓNG VIÊN: Thưa đồng chí, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc Việt Nam. Thời gian đến lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ không còn nhiều, tỉnh Điện Biên đến thời điểm này đã chuẩn bị như thế nào?

- Đồng chí TRẦN QUỐC CƯỜNG: Thực hiện Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 phê duyệt, tỉnh Điện Biên đã sớm phối hợp các ban, bộ, ngành liên quan, kêu gọi xã hội hóa, sự ủng hộ của các địa phương để đề xuất đầu tư các dự án bảo tồn, phát huy giá trị các Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Nhiều dự án, công trình đã được xây dựng và khởi công xây dựng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ như: sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ; sửa chữa, nâng cấp sân vận động tỉnh Điện Biên; bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam; xây dựng Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại Di tích đồi E2; Tượng đài Thanh niên xung phong trên đèo Pha Đin; cải tạo sửa chữa các công trình, điểm di tích phục vụ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ… Một số địa phương đã hỗ trợ Điện Biên thực hiện dự án, trong đó, riêng TPHCM tặng Điện Biên dự án lưới điện nông thôn huyện Điện Biên Đông (trị giá 50 tỷ đồng), hỗ trợ thực hiện các hạng mục tại Di tích đồi E2 (35 tỷ đồng); tặng 70 máy tính cho các em học sinh.…

Có thể nói, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện chính trị quan trọng, được tổ chức trọng thể với quy mô cấp quốc gia, có sức lan tỏa mạnh, tạo chuyển biến rõ nét về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Do đó, tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm và huy động mọi nguồn lực để chuẩn bị trong suốt thời gian qua. Cho đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chào đón đồng bào cả nước đến với Điện Biên.

* Những năm qua, Điện Biên đã đạt những thành tựu nổi bật nào trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân cũng như củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, thưa đồng chí?

- Từ một tỉnh miền núi, biên giới trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, song đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng Điện Biên ngày càng giàu đẹp. Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, đến nay, tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, đưa Điện Biên thoát khỏi tình trạng kém phát triển và trở thành tỉnh trung bình khá khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị, nông thôn được đổi mới: 125/129 xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi được quanh năm; hệ thống đường giao thông trên địa bàn tỉnh dài trên 9.200km, tăng hơn 870km so với năm 2020; tỷ lệ hộ được dùng điện sinh hoạt an toàn đạt 93%; tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch đạt 95%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 89,98%; tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm xuống còn 25,68%. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 7,77%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 42,98 triệu đồng/năm; thu ngân sách giai đoạn 2021-2023 tăng dần qua các năm.

Điện Biên cũng đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung với trên 10.000ha và 23 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn; đang triển khai 14 dự án trồng cây mắc ca với quy mô gần 70.000ha (đến hết năm 2023 đã trồng được 7.300ha); toàn tỉnh có 68 sản phẩm OCOP, trong đó 4 sản phẩm đạt 4 sao và 64 sản phẩm đạt 3 sao…

Cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên cũng đã tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; đã hình thành và phát triển 3 vùng kinh tế (vùng kinh tế động lực dọc quốc lộ 279; vùng kinh tế lâm - nông nghiệp sinh thái sông Đà; vùng kinh tế Mường Chà - Mường Nhé) gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh. Hệ thống đường giao thông được quy hoạch đầu tư theo hướng tập trung vào các trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn liên xã, thôn, bản, tạo điều kiện phát triển với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh.

Những công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại trung tâm thành phố. Ảnh: QUANG PHÚC

* Trong những năm tới, tỉnh Điện Biên đã xây dựng, định hướng phát triển thế nào để xứng tầm với giá trị lịch sử của Điện Biên Phủ hào hùng?

- Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đã có 10/18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đưa ra. Đặc biệt, chỉ tiêu tăng trưởng GRDP vượt mục tiêu 2,33%; thu ngân sách địa phương vượt mục tiêu 22,4%; giảm tỷ lệ hộ nghèo… Để xứng đáng với giá trị lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của nhân dân cả nước luôn hướng về Điện Biên Phủ.

Về phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn, phát triển các giá trị lịch sử, văn hóa; tập trung thực hiện mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển các loại hình du lịch thế mạnh như du lịch lịch sử, tâm linh, du lịch văn hóa, sinh thái..., từng bước đưa Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, Tây Bắc mãi mãi ghi nhớ công ơn của Đảng, Bác Hồ, của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục phấn đấu xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu đẹp, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

