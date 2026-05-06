Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ sang giai đoạn mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN

Chiều 6-5, tại thủ đô New Delhi, sau khi chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp gỡ báo chí.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cho rằng chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh Việt Nam trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Ấn Độ trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cùng với hợp tác về thương mại, khoa học, hai bên tuyên bố nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường và đưa mối quan hệ lên tầm cao mới.

Hợp tác thương mại phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030 và thống nhất một số giải pháp: hợp tác sản phẩm dược sâu rộng hơn; thúc đẩy trao đổi nông sản mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng của cả hai nước; cập nhật Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ tạo động lực mới cho thương mại và đầu tư giữa Ấn Độ với các quốc gia ASEAN; chú trọng đến ổn định chuỗi cung ứng và phát triển hạ tầng; những sáng kiến hợp tác mới trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược, đất hiếm và năng lượng được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố an ninh kinh tế cũng như nâng cao khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của cả hai nước; ưu tiên tăng cường hợp tác giữa các tổ chức tài chính của hai bên.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Ấn Độ trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chúc mừng những thành tựu phát triển vượt bậc của Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của ngài Thủ tướng, Ấn Độ đang vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vai trò là một trung tâm tăng trưởng và đổi mới sáng tạo quan trọng của thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên đánh giá cao những thành quả hơn 50 năm quan hệ song phương, 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và khẳng định dành ưu tiên cao cho phát triển quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Hai bên cũng chia sẻ tầm nhìn về khu vực, thế giới và đạt thống nhất cao về ý nghĩa quan trọng của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đối với cả hai nước, mong muốn tăng cường kết nối về tầm nhìn, chiến lược phát triển của hai nước nhằm ứng phó tốt hơn với những biến động của tình hình.

Hai bên đã nhất trí tiếp tục nâng tầm quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần "Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất," đưa hợp tác hai nước đi vào chiều sâu.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc cấp cao và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; nâng tầm hợp tác quốc phòng-an ninh trở thành trụ cột chiến lược, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định; tạo chuyển biến rõ nét trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, tháo gỡ rào cản và mở rộng thị trường; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực mới cho hợp tác, mở ra các lĩnh vực phát triển có giá trị gia tăng cao; tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, qua đó củng cố nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp hẹp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển ở khu vực và trên thế giới trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như bảo đảm tiếng nói của các nước đang phát triển được lắng nghe. Việt Nam ủng hộ Ấn Độ có vai trò và vị thế quan trọng hơn nữa tại các cơ chế đa phương, mong muốn phối hợp hiệu quả với Ấn Độ trong giải quyết các thách thức chung của khu vực và toàn cầu.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trong khuôn khổ Năm hợp tác ASEAN-Ấn Độ về hàng hải 2026; Việt Nam khuyến khích Ấn Độ kết nối hơn nữa Ấn Độ với ASEAN và tiểu vùng Mekong.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng; nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ sang một giai đoạn phát triển mới.

Các văn kiện hợp tác gồm: Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số. Biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Thuốc Trung ương, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình nước Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý sản phẩm dược phẩm. Chương trình hợp tác văn hoá Việt Nam-Ấn Độ giai đoạn 2026-2030. Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Ấn Độ về hợp tác du lịch. Biên bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Thành phố Mumbai, nước Cộng hòa Ấn Độ. Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát nước Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán công. Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng dự trữ Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực hệ thống thanh toán và đổi mới thanh toán số. Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Đại học Nalanda (Ấn Độ). Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng giao lưu văn hóa Ấn Độ và Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thiết lập vị trí Giáo sư chuyên ngành Ấn Độ học. Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng giao lưu văn hoá Ấn Độ và Đại học Đà Nẵng về việc thiết lập vị trí Giáo sư chuyên ngành Ấn Độ học. Bản ghi nhớ hợp tác về kết nối thanh toán bán lẻ song phương bằng mã QR giữa Việt Nam và Ấn Độ thông qua kết nối giữa Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thanh toán Quốc tế NPCI, Ấn Độ. Biên bản ghi nhớ giữa Viện Công nghệ Xạ hiếm Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đất hiếm Ấn Độ (IREL). Biên bản ghi nhớ giữa Dự án Tri Thức Ấn Độ, Bộ Văn hóa Ấn Độ và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp tác trong một dự án thuộc Tri thức Ấn Độ (Gyan Bharatam).

Theo TTXVN