TPHCM và Samsung thúc đẩy hợp tác phát triển

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh : VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Tập đoàn SEHC đối với sự phát triển của TPHCM; không chỉ ở lĩnh vực phát triển kinh tế, Samsung còn đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, để đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao hai nước, TPHCM mong muốn mối quan hệ hợp tác với SEHC ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Điều này không chỉ giúp Samsung phát triển mạnh mẽ mà còn góp phần quan trọng để kinh tế TPHCM đạt mức tăng trưởng 2 con số theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp ông Hwang Keun Ha. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về phần mình, ông Hwang Keun Ha chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời bày tỏ niềm vinh dự khi được đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố trong giai đoạn này. Đại diện SEHC đã báo cáo ngắn gọn về tình hình hoạt động tại Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của chính quyền TPHCM.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Hwang Keun Ha khẳng định, Samsung đang nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn tăng trưởng doanh thu 2 con số trong năm nay, dựa trên tinh thần hợp tác quốc gia mà các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam thường nhấn mạnh. Theo đại diện tập đoàn SEHC, sự chỉ đạo và ủng hộ từ lãnh đạo TPHCM là nguồn động viên to lớn để SEHC phát huy vai trò đối tác tin cậy, đóng góp vào sự hưng thịnh của khu vực.

XUÂN HẠNH