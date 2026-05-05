Việt Nam - Ấn Độ hướng tới định hình khuôn khổ hợp tác song phương giai đoạn mới

Sáng 5-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới định hình khuôn khổ hợp tác song phương giai đoạn tiếp theo.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ ngoại giao từ ngày 7-1-1972. Hiện, Việt Nam có Đại sứ quán tại New Delhi và Tổng Lãnh sự quán tại Mumbai. Ấn Độ có Đại sứ quán tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán tại TPHCM. Từ tháng 9-2016, hai nước nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Ấn Độ đạt 16,46 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng 3 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ đạt 4,8 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 2,9 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ đạt 1,8 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025.

Về đầu tư, tính đến tháng 3-2026, các nhà đầu tư Ấn Độ có 503 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,117 tỷ USD, đứng thứ 26/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Vốn đầu tư tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 62 dự án và 643,3 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 54,7% tổng vốn đầu tư đăng ký; đứng thứ hai là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí với 4 dự án, vốn đăng ký 157 triệu USD, chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư đăng ký; thứ ba là lĩnh vực khai khoáng với 5 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 95 triệu USD, chiếm 8,1% tổng vốn đầu tư.

Các nhà đầu tư Ấn Độ đã đầu tư tại 20/34 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Dẫn đầu là TPHCM với 348 dự án, tổng vốn đầu tư 377,8 triệu USD. Tiếp theo là các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Tây Ninh, Nghệ An, Phú Thọ…

Các dự án lớn nhất của Ấn Độ tại Việt Nam là dự án Nhà máy Đường Sơn Hòa tại tỉnh Đắk Lắk với tổng vốn đầu tư đăng ký 94,5 triệu USD; Dự án Công ty TNHH Cà phê Ngon tại tỉnh Đắk Lắk, tổng vốn đầu tư đăng ký 90 triệu USD; Dự án Nhà máy Điện mặt trời Infra 1, tổng vốn đầu tư 71,9 triệu USD tại tỉnh Khánh Hòa.

Ở chiều ngược lại, tính đến tháng 3-2026, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư sang Ấn Độ 30 dự án với tổng số vốn đầu tư gần 150,5 triệu USD, đứng thứ 17/88 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Bên cạnh kinh tế, Việt Nam và Ấn Độ cũng hợp tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực khác. Trong đó, hợp tác giáo dục - đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực. Ấn Độ cấp cho Việt Nam 150 suất học bổng theo Chương trình Hợp tác kỹ thuật và kinh tế Ấn Độ, 30 suất học bổng thuộc Chương trình CEP/GCSS, 2-4 suất/năm đào tạo tiếng Hindi và Văn hóa Ấn Độ, thành lập Trung tâm đào tạo nguồn lực chất lượng cao về công nghệ thông tin và truyền thông tại Hà Nội, Trung tâm tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng và chiến lược. Bộ Quốc phòng hai nước đang phối hợp triển khai các gói tín dụng quốc phòng và viện trợ không hoàn lại mà Chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam. Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam đào tạo, chuyển giao tàu ngầm cũ, trang thiết bị quốc phòng.

