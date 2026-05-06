Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, sáng 6-5, ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm ông Mahatma Gandhi tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi ở thủ đô New Delhi. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tưởng niệm Mahatma Gandhi. Ảnh: UDAY INDIA/BÁO NHÂN DÂN
Ông Mahatma Gandhi (2-10-1869 - 30-1-1948), là nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, được tôn vinh là Cha già dân tộc, lãnh tụ tinh thần của nhân dân Ấn Độ.

Sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm ông Mahatma Gandhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xúc động ghi Sổ Lưu bút: “Tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất xúc động và thành kính tưởng nhớ Mahatma Gandhi - vị Lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng của hòa bình, độc lập dân tộc và tinh thần bất bạo động. Cuộc đời và sự nghiệp của Ngài mãi là tấm gương chói sáng trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc tại châu Á nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Tư tưởng và ý chí của Mahatma Gandhi sẽ luôn là nguồn cảm hứng bất tận về tinh thần tự cường đối với Nhân dân Ấn Độ, Nhân dân Việt Nam cùng toàn thể nhân loại”.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nằm trong Công viên G20 ở thủ đô New Delhi.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa chính trị - ngoại giao đặc biệt, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng tình cảm đặc biệt của Nhà nước và Nhân dân Ấn Độ với Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Bức tượng do nhà điêu khắc Ram V. Sutar, một trong những nhà điêu khắc hàng đầu của Ấn Độ, đích thân thực hiện với nhiều vòng tư vấn, điều chỉnh của các cơ quan liên quan phía Việt Nam. Góc nhìn của tượng được đặt theo hướng nhìn về phía hai thành phố lớn của Việt Nam là Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

