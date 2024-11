Đưa vào hoạt động cụm công trình dân sinh phục vụ người dân

Người dân trong niềm vui đi trên tuyến hẻm 194 Nguyễn Trọng Tuyển vừa hoàn thành

Đó là các công trình: cụm hẻm 194-200-220 đường Nguyễn Trọng Tuyển, Hẻm 221D đường Trần Huy Liệu, tuyến đường Nguyễn Thị Huỳnh; thư viện Trung tâm học tập cộng đồng; cụm pano dọc tuyến đường sắt, công trình đèn năng lượng mặt trời dọc tuyến đường sắt,…

Cụ thể, công trình “Nâng cấp cải tạo tuyến đường Nguyễn Thị Huỳnh”; “tuyến hẻm 200 Nguyễn Trọng Tuyển”; “tuyến hẻm 221D Trần Huy Liệu” với kinh phí thực hiện 100% từ nguồn ngân sách Nhà nước. Các công trình được trải nhựa, làm mới hố ga… Các tuyến hẻm sau khi được nâng cấp đã trở nên sạch đẹp, giúp cho việc lưu thông đi lại của người dân được an toàn và mỹ quan đô thị tại khu vực được đảm bảo.

Đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt

Các đại biểu cắt băng khánh thành cụm công trình sáng 15-11

Công trình cụm pano tuyến đường sắt giúp công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và góp phần cải tạo mỹ quan đô thị dọc tuyến đường sắt tại địa phương. Hiện cụm pano đang tập trung tuyên truyền về Đề án 06 của Chính phủ (với 10 điểm mới của Luật Căn cước). Còn công trình đèn năng lượng dọc tuyến đường sắt với 25 bộ đèn giúp đảm bảo chiếu sáng, hỗ trợ công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường hai bên hành lang an toàn đường sắt.

Người dân trong niềm vui đi trên tuyến hẻm 200 Nguyễn Trọng Tuyển vừa hoàn thành

Đặc biệt, thư viện trung tâm học tập cộng đồng từ nguồn 100% kinh phí xã hội hóa có diện tích 35 m2 với đầy đủ giá, tủ chuyên dùng trong thư viện, bàn ghế, đèn, quạt, máy chiếu, máy tính có kết nối mạng Internet… giúp trẻ em trong khu vực thuận tiện khi đến đọc sách. Hiện thư viện có 1.500 đầu sách phong phú, đa dạng.

Bà Bùi Thanh Mai Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Phú Nhuận phát biểu tại lễ khánh thành

Tặng bình chữa cháy đến người dân

THÁI PHƯƠNG