Đứng dậy sau lầm lỗi

Sau lầm lỗi, anh Y Nhuân (phải) đã tự khắc phục hậu quả và chăm lo xây dựng kinh tế gia đình

Mê muội vì nghe lời kẻ xấu

Về thăm buôn Lang (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), ít ai biết nơi đây từng là “điểm nóng” về an ninh trật tự, khi hàng trăm người dân ở buôn bị kẻ xấu dụ dỗ, kéo nhau đến đập phá tài sản của Công ty CP Cà phê Ea Pốk, yêu cầu trả lại đất.

Đó là một câu chuyện buồn mà khi nhắc lại, ông Y Hiao Ea Nuôl (49 tuổi, trưởng buôn Lang) cảm thấy rất buồn vì hành động sai trái của dân làng. Ông Y Hiao nhớ như in, hôm xảy ra vụ việc là ngày 28-5-2022. Khi ông còn chưa ngủ dậy thì nghe tin bà con trong buôn đã bị kẻ xấu kích động, tụ tập gây mất an ninh trật tự. Thời điểm đó, các đối tượng đã kích động, lôi kéo gần 300 người dân buôn Lang và Ea Mấp (thị trấn Ea Pốk) tập trung ở nhà cộng đồng mang theo gậy gộc, cưa lốc, băng rôn...

Sau đó, họ kéo nhau đến Công ty Ea Pốk đập phá 2.700m hàng rào, phá dỡ nhà canh gác của công nhân và chặt cây cà phê ở vùng V40 của Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk. Không chỉ vậy, các đối tượng cầm đầu còn tổ chức xây 6 ngôi mộ giả và loan tin rằng, khu vực này là đất của họ vì có mộ tổ tiên họ đã được chôn cất ở vùng đất V40 từ nhiều đời nay.

Nhờ vào cuộc kịp thời, lực lượng chức năng đã ngăn chặn được vụ phá hoại tài sản; đồng thời, cơ quan chức năng mời hàng chục người làm việc, bắt tạm giam 21 bị can và xác định có 6 đối tượng cầm đầu. Sau vụ việc, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến từng gia đình, tuyên truyền, giải thích rõ từng hành vi trái pháp luật và người dân đã nhận ra việc làm sai trái của mình.

Ghé thăm nhà anh Y Nhuân Ea Nuôl (34 tuổi) khi anh đang sửa sang nhà cửa. Nhắc lại chuyện cũ, anh cảm thấy xấu hổ trước hành động sai trái của mình. Bản thân và gia đình không liên quan đến việc tranh chấp với Công ty CP Cà phê Ea Pốk, nhưng vì nghe kẻ xấu xúi giục, anh cũng mang theo gậy gộc hùa vào đám đông để đập phá.

“Khi đó, tôi chẳng suy nghĩ gì cả, thấy bà con trong buôn đi thì tôi cũng đi. Rồi tôi cứ như bị cuốn vào dòng người, thấy mọi người đập phá thì mình cũng đập mà không nhận thức được đó là sai. Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy xấu hổ với buôn làng, hàng xóm vì hành động thiếu nhận thức của mình”, anh Y Nhuân ngậm ngùi.

Sau vụ việc, anh Y Nhuân bị Công an huyện Cư M’gar bắt giữ về hành vi phá hoại tài sản. Tuy nhiên, nhờ thái độ thành khẩn, nhận thức được điều sai, anh Y Nhuân được tại ngoại. Vừa qua, anh cùng nhiều hộ dân trong buôn đã tự nguyện đóng góp tổng cộng hơn 90 triệu đồng để đền bù, khắc phục dần hậu quả đã gây ra trong giây phút thiếu kiểm soát.

Chăm lo đời sống cho người dân

Trưởng buôn Lang cho biết, bà con trong buôn là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn hẹp, nghe lời kẻ xấu kích động, xúi giục nên có hành động sai trái. “Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ngành chức năng tuyên truyền, động viên, giờ đây bà con chăm lo sản xuất, làm kinh tế, không ai còn nghe theo lời kẻ xấu nữa. Những người làm sai tự giác góp tiền để xây lại tường rào, đền bù thiệt hại tài sản cho công ty. Buôn làng nay đã bình yên, không có hoạt động gây mất an ninh trật tự”, ông Y Hiao cho biết.

Ông Trần Đình Nhuận, Bí thư Huyện ủy Cư M’gar, thông tin, thời gian qua, nhằm ổn định tình hình chính trị, an ninh tại địa bàn thị trấn Ea Pốk, Thường trực Huyện ủy Cư M’gar đã tập trung ổn định tình hình chính trị và an ninh tại địa bàn thị trấn Ea Pốk. Các tổ chức mặt trận và đoàn thể đã thường xuyên tương tác với cộng đồng để hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân. Lực lượng công an, quân đội đã bám sát địa phương và thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật.

Ngoài ra, UBND huyện Cư M’gar đã hợp tác với Công ty CP Cà phê Ea Pốk để xem xét phương án khoán và tổ chức sản xuất - kinh doanh liên quan đến vấn đề đất đai. Qua đó, công ty đã tiếp thu đề xuất từ cộng đồng và điều chỉnh phương án khoán để tạo điều kiện sinh kế tốt hơn cho người dân.

“Huyện đang rà soát quỹ đất để giao cho khoảng 40 hộ dân canh tác, sản xuất. Thường trực Huyện ủy cũng chỉ đạo chính quyền địa phương quan tâm đến hạ tầng giao thông nội buôn, xây dựng thiết chế văn hóa cho các buôn làng trọng điểm và giải quyết vấn đề việc làm cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số”, Bí thư Huyện ủy Cư M’gar Trần Đình Nhuận cho biết.

