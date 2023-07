Dùng súng cướp tài sản trên Quốc lộ N2

Ngày 19-7, Công an huyện Tân Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An và Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã bắt giữ 2 nghi phạm cướp tải sản xảy ra ngày 1-7 trên tuyến Quốc lộ N2 thuộc ấp Kênh Tè, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.