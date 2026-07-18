Đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tiếp tục lún

Những ngày qua, đường dây nóng Báo SGGP liên tục nhận phản ánh của nhiều tài xế về tình trạng mặt đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tiếp tục sụt lún, nhiều đoạn gợn sóng, nhấp nhô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.