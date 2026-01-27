Đa phương tiện

Đường dây buôn bán “khí cười” vừa bị triệt phá tại TPHCM

SGGPO

Các đối tượng mua bán, trung chuyển "khí cười" đã sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin ẩn danh để giao dịch, thanh toán qua nhiều tài khoản nhằm che giấu dòng tiền và hành vi phạm tội.

VĂN ANH

Phòng Cảnh sát kinh tế đường dây mua bán trái phép khí N₂O khí cười khởi tố

