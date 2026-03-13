Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo bị tai nạn trên đường cao tốc

Ngày 13-3, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP Đà Nẵng kịp thời giải cứu một tài xế mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.