Bản tin chiều 13-3: Khẩn trương phát thẻ cử tri, tránh tình trạng đi bầu cử thay

SGGPO

Bản tin chiều 13-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khẩn trương phát thẻ cử tri, tránh tình trạng đi bầu cử thay; Nghệ An: Cử tri ở miền núi nô nức đi bầu cử sớm; Đặc khu Cô Tô sẵn sàng cho ngày hội lớn nơi đầu sóng; Cử tri trẻ ứng dụng công nghệ số trong bầu cử; Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo bị tai nạn trên đường cao tốc; Gần 200 cán bộ, chiến sĩ khống chế đám cháy rừng ở Quảng Ninh.

TAM NGUYÊN - THANH CHIÊU (tổng hợp)

đặc khu Cô Tô Quảng Ninh bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND cửu tri trẻ bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội đà nẵng VNEID cử tri đại biểu hội đồng nhân dân nghệ an cử tri miền núi tai nạn giao thông cháy rừng

