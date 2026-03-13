Bản tin chiều 13-3: Khẩn trương phát thẻ cử tri, tránh tình trạng đi bầu cử thay

Bản tin chiều 13-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khẩn trương phát thẻ cử tri, tránh tình trạng đi bầu cử thay; Nghệ An: Cử tri ở miền núi nô nức đi bầu cử sớm; Đặc khu Cô Tô sẵn sàng cho ngày hội lớn nơi đầu sóng; Cử tri trẻ ứng dụng công nghệ số trong bầu cử; Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo bị tai nạn trên đường cao tốc; Gần 200 cán bộ, chiến sĩ khống chế đám cháy rừng ở Quảng Ninh.