An Giang: Ăn bánh kem, gần 100 người bị ngộ độc

Ngày 13-3, ông Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, thông tin về tiến độ điều tra vụ ngộ độc thực phẩm liên quan hộ kinh doanh bánh kem C. ở phường Rạch Giá, khiến gần 100 người bị ngộ độc.