Đường sắt Bắc - Nam gián đoạn chạy tàu do thiệt hại nặng sau cơn bão số 13

Ngày 7-11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của bão số 13, nhiều đoạn đường sắt qua khu vực miền Trung bị hư hỏng, gây gián đoạn chạy tàu trên tuyến Bắc – Nam.

Đường sắt Bắc - Nam gián đoạn chạy tàu do thiệt hại nặng sau cơn bão số 13

Theo thống kê, điểm sạt lở nghiêm trọng nhất nằm tại km 1136+850 (khu gian Phước Lãnh – Vân Canh), với nền đường bị trôi sâu trung bình 9m. Ngoài ra, nhiều đoạn tuyến bị trôi nền đá, cây đổ chắn đường ray, gãy cột tín hiệu, mất điện, gây tê liệt hệ thống thông tin liên lạc và điều độ.

Ngành đường sắt đang khẩn trương khắc phục, tuy nhiên việc sửa chữa còn phụ thuộc vào thời tiết và diễn biến dòng chảy nên chưa xác định thời điểm thông tuyến.

Cây đổ vào đường sắt sau cơn bão số 13

Trong ngày 7-11, các tàu SE5/SE6 (Hà Nội – Sài Gòn) và SE21/SE22 (Đà Nẵng – Sài Gòn) tạm ngừng chạy.

Dự kiến, ngành đường sắt tổ chức chuyển tải khoảng 1.500 hành khách từ ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai). Trong thời gian chờ chuyển tải, hành khách được phục vụ ăn nhẹ và nước uống miễn phí.

Ngành đường sắt sẽ chuyển tải khoảng 1.500 khách từ ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai) trong ngày 7-11

Ngoài ra, ngành đường sắt áp dụng chính sách trả vé không mất phí cho hành khách đi các mác tàu qua ga Tuy Hòa (tàu số chẵn) và ga Diêu Trì (tàu số lẻ) trong các ngày 7 và 8-11.

BÍCH QUYÊN

