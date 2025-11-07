Xã hội

Gia Lai: Sập đường dẫn vào cầu, chia cắt đường Trường Sơn Đông

Sáng 7-11, ông Hà Anh Thái, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai cho biết, khoảng 1 giờ cùng ngày, do ảnh hưởng mưa lớn, đã làm sạt lở 20m đường dẫn vào cầu Kliếc (đoạn qua xã Pờ Tó), khiến đoạn đường bị tê liệt, gây chia cắt giao thông.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Văn Cường

Hiện lực lượng chức năng đã chốt chặn, phong tỏa khu vực đường bị sập để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Đây là tuyến đường kết nối xã Pờ Tó và xã Chơ Long nên có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Sự cố này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông của người dân tại khu vực qua Quốc lộ 19.

Sáng 7-11, theo Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi), đến sáng nay, đèo Lò Xo đoạn qua xã Đăk Plô đã được thông xe trở lại. Trước đó, tối 6-11, tại khu vực đèo Lò Xo xảy ra sạt lở đất đá, khiến giao thông trên tuyến bị ách tắc tạm thời.

HỮU PHÚC

