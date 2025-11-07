Xã hội

Ngổn ngang sau bão số 13

SGGPO

Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề tại các khu vực các xã phía tây tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, làm ngập sâu nhiều nhà dân, cô lập nhiều khu dân cư, nhà dân bị tốc mái, gia cầm bị chết... Phóng viên Báo SGGP ghi nhận hình ảnh tan hoang sau bão.

Clip xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai chìm trong biển nước
rgbfcs.jpeg
Nhà dân tại xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi bị tốc mái
vegrfd.jpeg
Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi thăm hộ dân có nhà bị tốc mái
begrf.jpeg
một căn nhà tại xã Ngọc Linh bị tốc mái
c7.jpeg
Một căn nhà tại xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi bị tốc mái
rhtee.jpeg
Cây ở xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi ngã đè xe
3.jpeg
Nhà dân xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi tan hoang
hegf.jpeg
Nhà dân tại xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi bị gió thổi bay mái
m1.jpeg
Một căn nhà tại xã Đăk Plô bị thổi bay mái
92326f231825947bcd34.jpg
Điểm trường tại xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi bị thổi bay mái
dhg.jpeg
Tại xã Ia Pa, nhà dân bị ngập nước, đồ đạc ngổn ngang
45.jpeg
Nhà dân tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai sau khi bị ngập, đồ đạc chất ngổn ngang
33.jpeg
Gia cầm của người dân tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai nuôi bị ngập chết
rtjyeheg.jpeg
Khu vực Ia Pa, tỉnh Gia Lai nước còn ngập sâu
wwerfd.jpeg
Nhà dân tại xã `Ia Hiao, tỉnh Gia Lai bị ngập
htgerfe.jpeg
Nhà dân tại xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai bị ngập
ythr.jpeg
Lực lượng chức năng xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai khơi thông các điểm ngập úng
ewhtgref.jpeg
Lãnh đạo xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai trực tiếp thị sát, chỉ đạo khơi thông điểm ngập úng
rgrefe.jpeg
Nhà dân tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị thổi bay mái
ythwgfw.jpeg
Nhà dân tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị thổi bay mái
segrfd.jpeg
Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thiệt hại nhà dân
HỮU PHÚC

Từ khóa

Đảng ủy xã Ngọc Linh Đăk Plô Đăk Pék A Phương Ia Hiao Ia Pa Núi Ngọc Linh Quảng Ngãi Gia Lai bão số 13 tốc mái thiệt hại bão số 13

