Ngổn ngang sau bão số 13

Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề tại các khu vực các xã phía tây tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, làm ngập sâu nhiều nhà dân, cô lập nhiều khu dân cư, nhà dân bị tốc mái, gia cầm bị chết... Phóng viên Báo SGGP ghi nhận hình ảnh tan hoang sau bão.