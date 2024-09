Đường sắt Bắc - Nam thông tuyến

Riêng tàu SE20 từ Đà Nẵng đi ga Sài Gòn vẫn tạm ngừng, hành khách có thể trả lại vé hoặc đổi sang đi tàu khác. Tuyến từ Hà Nội đi Lào Cai vẫn tạm ngừng đến hết ngày 15-9. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng hiện chỉ khai thác 4 chuyến/ngày và dừng tại ga Gia Lâm (Hà Nội).

Tổng rà soát nguy cơ mất an toàn cầu đường bộ

mNgày 12-9, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, các sở GTVT khẩn trương kiểm tra, rà soát an toàn các công trình cầu. Các đơn vị cần quan tâm đến kết cấu mố, trụ cầu và các kết cấu dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi dòng chảy, xói lở, khai thác vật liệu, nước lũ, phương tiện thủy va đập, trôi dạt mắc kẹt. Đồng thời có biện pháp khắc phục ngay và báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời có phương án đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông.

mTuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tiếp tục bị ngập sâu, có đoạn ngập 0,8m. Các trạm bơm trên địa bàn hoạt động hết công suất, dự kiến trong ngày 13-9 tình trạng ngập úng trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ được khắc phục.

Trong ngày 12-9, mưa lớn, nước sông Bưởi dâng cao khiến hàng trăm hộ dân các xã Thành Trực, Thành Công, thị trấn Kim Tân… (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) bị ngập. Các lực lượng đã phải sơ tán người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn; sơ tán khẩn cấp 9 hộ dân tại xã Thạch Lâm, Thạch Tượng vì sạt lở. Sáng 12-9, khi đi qua đập tràn Đồng Lão (xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy) một phụ nữ đã bị nước cuốn tử vong; tại tràn Thành Tiến - Thành Long (huyện Thạch Thành), một ô tô tải cũng bị lũ cuốn trôi, rất may tài xế được cứu kịp thời.

BÍCH QUYÊN