Đường Vành đai 3 TPHCM: Lo thiếu cát đắp nền và vật liệu xây dựng

Sáng 11-3, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã có buổi kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM tại 2 điểm là nút giao Tân Vạn (tỉnh Bình Dương) và đoạn cầu cạn TP Thủ Đức, TPHCM. Cùng đi với Phó Thủ tướng có Thứ Trưởng Bộ xây dựng Bùi Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Nút giao Tân Vạn tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thuộc dự án thành phần 5 của dự án xây dựng đường Vành đai 3 - được khởi công tháng 4-2024 dự kiến hoàn thành tháng 9-2026, với mức đầu tư 1.848 tỷ đồng.

Kiểm tra công trường thi công nút giao này, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá đây là nút giao phức tạp và đồ sộ nhất của dự án Vành đai 3 TPHCM cũng như tại nước ta hiện nay.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Bình Dương đã tích cực giải phóng mặt bằng đạt gần 90% và yêu cầu tiếp tục hoàn thành hơn 10% mặt bằng còn lại; di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy thi công hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời, yêu cầu xây dựng dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét để tại nút giao này kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông của cả khu vực và cả nước; để khi đường Vành đai 3 nói chung và nút giao Tân Vạn nói riêng đi vào khai thác đảm bảo liên thông, đồng bộ, hiện đại.

Báo cáo nhanh tại hiện trường đoạn cầu cạn TP Thủ Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) Lương Minh Phúc, cho biết: ngày 31-12-2025 sẽ thông xe trước 21,27km đoạn trên cao (TP Thủ Đức, TPHCM: 14,73km và Long An: 6,54km). Ngày 30-4-2026 thông xe 55,07km còn lại (TPHCM: 32,38km, Bình Dương: 11,43km, Đồng Nai: 11,26km). Ngày 30-6-2026, hoàn thành đưa vào sử dụng toàn tuyến.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài đầu tư khoảng 76,34km, đi qua địa bàn TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, được khởi công vào tháng 6-2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2026. Hiện nay, các dự án thành phần đã giải phóng mặt bằng đạt từ 90%-100%. Các dự án thi công xây dựng đạt từ 31%-62%.

Dự án này bao gồm 14 gói thầu, trong đó có 10 gói thầu xây lắp chính và 4 gói thầu phục vụ khai thác, vận hành. Hiện tại, các gói thầu xây lắp chính đang tập trung thi công cầu, hầm trên tuyến và xử lý nền đường bằng các phương pháp như đào thay đất, đóng cừ tràm, trụ đất xi măng (CDM) và hút chân không (PVD). Tổng sản lượng thực hiện đã đạt khoảng 31,1% giá trị hợp đồng. Bốn gói thầu phục vụ khai thác và vận hành cũng đang được triển khai theo tiến độ của các gói thầu xây lắp chính.

Về giải phóng mặt bằng, TPHCM đạt 99,8% (409,605/410,439ha); Đồng Nai 100% (65/65ha); Bình Dương 94% (75,3/80ha); Long An 100% (48/48ha).

Theo ông Phúc khó khăn, vướng mắc hiện tại liên quan đến cát đắp nền và vật liệu xây dựng. Để đảm bảo 8,5 triệum3 cát cho dự án Vành đai 3 TPHCM, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo 3 tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang và Bến Tre cung cấp cho dự án tổng cộng 10 triệum3 cát. Trong đó, Vĩnh Long 1,4 triệum3, Tiền Giang 6,6 triệum3 và Bến Tre 2 triệum3. Để đảm bảo huy động tiếp tục 6,3 triệum3 đến khi hoàn thành dự án, dự kiến sẽ tiếp tục huy động chủ yếu từ nguồn cát của 3 địa phương này.

Ngoài ra để chủ động hơn trong công tác vật liệu, TPHCM và 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An cũng đã yêu cầu các nhà thầu thi công huy động thêm nguồn cát từ các mỏ thương mại trong nước và nguồn cát nhập khẩu từ Campuchia. Qua buổi khảo sát và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao sự nỗ lực làm dự án Vành đai 3 thời gian qua, đến giờ này, các địa phương đã đạt được kết quả bước đầu. Đối với một số khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung đề xuất tháo gỡ.

Dự án đường Vành đai 3 có tổng chiều dài đầu tư khoảng 76,34km. Đoạn qua TPHCM dài 47,11km, (TP Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh). Đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 11,26km, (huyện Nhơn Trạch). Đoạn qua tỉnh Bình Dương dài 11,43km, (Dĩ An, Thủ Dầu Một và Thuận An). Đoạn qua tỉnh Long An dài 6,54km, (huyện Bến Lức). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 75.378 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng 33.788 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng 41.590 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 gồm 4 làn xe cao tốc hạn chế, mặt cắt ngang 19,75m, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Xây dựng đường song hành qua khu đô thị, khu dân cư với quy mô 2 - 3 làn xe mỗi bên.