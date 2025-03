eCash “made in HDBank”: Từ sự thấu hiểu đến giải pháp thu hộ tiền mặt qua ứng dụng số

“Một giải pháp tài chính được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu khách hàng nên doanh nghiệp như chúng tôi thụ hưởng rất nhiều lợi ích”, ông Lê Phát Trung, Giám đốc Công ty Xăng dầu Thuận An Yên (TP Cần Thơ) nhận xét về ứng dụng số eCash của HDBank.

Ông Lê Phát Trung cho biết, Công ty Xăng dầu Thuận An Yên có hệ thống gồm 10 cửa hàng và 20 đại lý xăng dầu. Tại các cửa hàng và đại lý, khách hàng giao dịch đa số bằng tiền mặt, dẫn đến việc xử lý vận hành tiền mặt hàng ngày mất khá nhiều thời gian. Cuối mỗi ngày, cửa hàng chốt ca, chốt quỹ hoàn toàn bằng thủ công, sau đó qua ngày hôm sau, nhân viên mới mang tiền đi gửi ngân hàng. Việc này tốn thời gian và sử dụng đồng vốn không hiệu quả.

Từ khi Thuận An Yên sử dụng dịch vụ eCash của HDBank, quy trình trên tiện lợi, an toàn, nhanh chóng hơn hẳn. Ông Phát Trung cho biết, bằng vài thao tác đơn giản trên app, HDBank nhận thông tin và thực hiện việc thu tiền mặt từ các địa điểm do công ty chỉ định thông qua đội ngũ nhân viên thu hộ. Sau đó, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của công ty mở tại HDBank ngay tại thời điểm nhân viên thu hộ của HDBank hoàn thành đơn thu. Ngay lúc đó, doanh nghiệp có thể sử dụng dòng tiền vào ngay thời điểm đó, giúp tối ưu hoá dòng tiền của công ty.

Giải pháp “made in HDBank” sau 2 năm triển khai đã được nhiều doanh nghiệp lớn, chuỗi cửa hàng/chi nhánh, công ty đầu mối, hộ kinh doanh cá thể, hệ thống nhà thuốc, chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi… tin dùng

Khách hàng có thể theo dõi toàn bộ quy trình từ tạo đơn thu hộ đến theo dõi, quản lý giao dịch một cách 100% trực tuyến ngay trên nền tảng số của HDBank.

“Tôi nghĩ các doanh nghiệp có chuỗi hệ thống bán lẻ nên ưu tiên tìm hiểu và chọn lựa giải pháp eCash của HDBank để thu về nhiều lợi ích tối ưu nhất”, ông Lê Phát Trung nói.

Cũng cùng trải nghiệm như ông Lê Phát Trung, chị Mai Vy, chủ một siêu thị mini chuyên về thực phẩm tươi sống tại TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: mỗi ngày, siêu thị thu về dòng tiền từ 60 triệu - 150 triệu đồng/ngày. Mỗi ngày, nhân viên siêu thị tốn khoảng 2-3 tiếng để kiểm đếm và mang đi gửi ngân hàng. Từ khi sử dụng công nghệ eCash của HDBank, khâu xử lý tiền mặt cuối mỗi ngày của chị và nhân viên nhanh gọn, hiệu quả hơn hẳn. “Đúng là chân ái!”, chị Mai Vy khen.

Theo báo cáo của Cisco & IDC về mức độ tăng trưởng số của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại châu Á - Thái Bình Dương, 62% doanh nghiệp kỳ vọng chuyển đổi số sẽ giúp họ tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, từng bước tối ưu hóa chi phí hoạt động, góp phần tăng trưởng kinh doanh.

Nắm bắt được xu hướng đó, những năm gần đây, HDBank đã có những sự chuyển dịch năng động cùng chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ, qua đó, đẩy mạnh các giải pháp ngân hàng số, đặc biệt hướng tới nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Với eCash, HDBank cung cấp trải nghiệm 100% trực tuyến cho khách hàng, xuyên suốt từ khi quý khách tạo đơn thu hộ cho đến việc quản lý đơn thu và dòng tiền

Với việc ứng dụng công nghệ số vào quy trình thu hộ tiền mặt, HDBank cung cấp trải nghiệm 100% trực tuyến cho khách hàng, xuyên suốt từ khi quý khách tạo đơn thu hộ cho đến việc quản lý đơn thu và dòng tiền, đem đến thêm nhiều lợi ích cho doanh nghiệp hưởng lợi lớn, phát triển nhanh.

